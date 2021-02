Stále více zemí pošilhává po ruské vakcíně Sputnik. Pusťte si ranní podcast

Dnes 4. února se v podcastu Televizních novin dozvíte, že očkování v Evropě postupuje pomalu a stále více zemí pošilhává po ruské vakcíně Sputnik. Také do kdy by mělo dojít ke změně volebního zákona. Dále zjistíte, jakou účinnost vakcíny AstraZeneca oznámila Ofxordská univerzita, a to už po první dávce. České úřady částečně ustupují od zpřísněných opatření pro návraty z ciziny.