STAN chce dostat úřady mimo Prahu! Vložil se do toho Kalousek

Nápad rezonoval na úterní konferenci v Poslanecké sněmovně. Starostové už dokonce přišli i s návrhem zákona, který by úřady z Prahy odstěhoval. "Vzdělaní lidé nebudou utíkat z regionů do metropole. Vytvoří se nové pracovní příležitosti a posílí se ekonomika v regionu. Sníží se vnitřní sociální, ekonomické i kulturní rozdíly v rámci ČR," odůvodňují plánovanou změnu.



Znamenalo by to, že by se například Česká školní inspekce a Český telekomunikační úřad přestěhovaly do Zlína, Báňský úřad do Ostravy, Český statistický úřad do Plzně, Nejvyšší kontrolní úřad do Olomouce nebo Státní ústav pro kontrolu léčiv do Hradce Králové. Výběr měst je poměrně promyšlený a závisí na potřebě pracovních míst, vzdělání i zaměření fakult v jednotlivých regionech.

Návrh jde poměrně jasně proti úřednickému městečku na okraji Prahy, které dlouhodobě prosazuje premiér Andrej Babiš. Je tedy otázkou, jestli návrh má vůbec šanci projít. S předsedou STAN Janem Farským o něm na twitteru diskutoval i Miroslav Kalousek.



"Chceš-li dnešní zoufalý stav zakonzervovat, jdeš správnou cestou. Pokud dojde k delokalizaci úřadů, ‘jejich’ regiony už je nikdy nepustí a budou bobtnat, protože ‘Máňa tam také potřebuje slušný flek‘," neodpustil si Kalousek komentář.

Jenže Farský se nevzdává a svůj návrh dál obhajuje a ukazuje na státy v zahraničí, například na Estonsko, kde podobný systém funguje. "Pokud se podíváš na zkušenosti s přesídlením v zahraničí, tak právě stěhování bylo i příležitostí pro zvýšení efektivity, jinak řečeno redukci počtu úředníků. Záleží jen jak se k tomu přistoupí," odpověděl Jan Farský.



Poslanci budou návrh STAN projednávat příští týden. Je téměř jisté, že si najde i své odpůrce. Premiér už ale podle ČT připustil, že by se některé úřady přestěhovat mohly. "Principiálně s tím souhlasíme. Máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě, je velká poptávka po pracovní síle. Zkusme se ale bavit velice konkrétně, vzít jeden úřad a vyřešit jeden takový modelový příklad," řekl.