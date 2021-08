Nakupování ze stánků podél silnic i na tržnicích je u nás velkým trendem. Proto by si zákazníci měli kontrolovat, co a za kolik kupují. Polovina léta je za námi, sezóna stánkového prodeje ale pokračuje. Jaké nástrahy čekají na kupující u stánků, jak se nenechat oklamat a nakoupit zdravé ovoce, to bylo dnešním tématem ve Snídani s Novou.