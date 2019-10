Staňte se Dobrým andělem i vy! TV Nova opět spolupracuje s nadací

Dobří andělé, mezi které patří nejen tváře TV Nova jako třeba Lucie Borhyová a Rey Koranteng, ale i vy – naši diváci – pomohli už více než sedmi tisícům rodin.

Tisíce životních příběhů a nelehkých osudů. Tisíce rodin, kterým přišla do cesty zákeřná nemoc.Tisíce podaných pomocných rukou. To je práce Dobrých andělů.

"Když nám v nemocnici oznámili, že má Verunka leukémii, byl to pro nás obrovský šok. Místo nástupu do práce jsme se přestěhovali do nemocnice na chemoterapii," vzpomíná dívčina maminka.

Pro své děti chtějí rodiče jen to nejlepší. Jsou ale situace, se kterými si sami neporadí. "Vážnou nemoc v rodině často doprovází potřeba finanční. Tak jako v uplynulých letech přichází televize Nova se společnou kampaní s jediným cílem – podpořit rodiny, které zasáhla vážná nemoc," vysvětluje moderátorka Lucie Borhyová.

Všechny peníze, které nadace vybere, se dostanou k rodinám do posledního haléře, pravidelně každý měsíc. Díky transparentnímu účtu dárce přesně ví, komu pomáhá.

Právě kvůli tomu se Dobrým andělem staly i další tváře TV Nova. Moderátor Petr Suchoň a herci Michaela Badinková nebo Matyáš Valenta.

Stát se Dobrým andělem může každý z nás. Stačí se zaregistrovat na stánkách. I malý příspěvek pomáhá.