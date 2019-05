Staňte se GRILMASTEREM

Vy jím ještě nejste? Pak máte nejvyšší čas. Obdivné pohledy hostů vaší grilovačky za to stojí!

Čím začít? Prostudováním známého DESATERA GRILMASTERA na stránkách Albert.cz. Že je to důležité a užitečné, vás jistě přesvědčí následující bleskový „výcuc“.



1. Neuspěcháš



Vyndejte maso z chladničky minimálně 30 minut před grilováním. Teplotní šok na grilu by ho mohl proměnit v podrážku!

2. Nepodceníš



… přípravu! Funěním do uhlíků v době, kdy už máte hostů plnou zahradu, dojem určitě neuděláte. Stejně jako lámáním větviček, když vám v průběhu grilovačky dojde palivo. O shánění náhradních plynových bomb nemluvě.



3. Nepřesolíš



Sůl vytahuje z masa šťávu. I ta v marinádě nebo směsi, ve které jste maso na grilování koupili. Přisolit se dá vždycky, odsolit nikdy.



4. Nepřepálíš



Ne každému masu dělá dobře maximální žár. Rybám, drůbeži, zelenině a ovoci dokonce škodí. Využívejte nepřímého sálání stranou shrnutých uhlíků.



5. Nepropíchneš



…vidličkou. Grilmasteři používají k otáčení a manipulaci s čímkoli na roštu KLEŠTĚ. Vpich je otvor, kterým z grilovaného kousku vyteče šťáva.



6. Nezapomeneš na omáčky



Grilovačka bez dipů ke smáčení masitých či zeleninových soust je jako láska bez sexu. Je to dobrý, ale něco tomu chybí…



7. Nepřepečeš



Ne všechno z grilu může být více či méně krvavé (burger, steak, losos). Většinu mas s kostmi (drůbež, žebra apod.) je dobré tepelně upravit předem a na roštu už jen „okůrčičkovat“. Předlouhé rožnění maso v žoužel promění.



8. Nepřeženeš to s masem



Grilování dokáže proměnit k lepšímu nejen maso, ale i spoustu dalších dobrých a zdravých pochoutek. Od sýrů po ovoce a zeleninu.



9. Nezapomeneš na bylinky



Čerstvé! Nebo alespoň řádně zvlhčené hodinami v marinádě. Sušené se na grilu spálí.



10. Nezašpiníš



Čistota grilu – půl úspěchu grilování. Možná i víc. Připečenosti zbylé na roštu od minulé grilovačky se přilepí na nové výtvory a výsledek může být ostudný.