Staré náhrobky skončily na hromadě. Je to nedůstojné, zlobí se lidé

Pohled na náhrobky odstraněné ze hřbitova ve Starých Křečanech popudil některé tamní obyvatele. Hromady s rozbitými kameny nepovažují za důstojné a o situaci řeší také na sociálních sítích. Často se jedná o předky vyhnaných sudetských Němců.



"Pokud ten hrob nikomu nepatří a je na hřbitově třeba 200 let, tak je dobré ty náhrobní kameny uchovat, může se někdo ozvat, ale důstojným způsobem. Pokud je to na takové hromadě, tak to není důstojné. Přece jen do nás vštěpovali, že bychom se měli s úctou chovat k hrobům i ke starým lidem. Ale je to problematika více obcí," vyjádřil se k situaci jeden z obyvatel obce.

Odstraněné náhrobky na snímcích od obyvatel obce:

GALERIE: Odstraněné náhrobky 1 / 26 Zdroj: TN.cz Náhrobky ve Starých Křečanech - 8 26 fotografií Zobrazit celou galerii

"Staré náhrobky, i když jsou poškozené, by se měly zachovávat. Je to historie daného místa. Na starých náhrobcích se ptalo, čím člověk byl, kde žil a další informace. Pokud je nutné náhrobky odstranit, tak ale pietně. Na úřadě to ale prý chtějí dát do pořádku," řekla pro TN.cz žena ze Starých Křečan.

Anketa Souhlasíte s odstraněním náhrobků, k nimž se nikdo nehlásí? Ano, za chvíli by byly hřbitovy přeplněné 48 31 hlasů Ne, náhrobky by nahřbitovech měly zůstávat 52 34 hlasů Hlasovalo 65 lidí.

Redakce TN.cz ohledně náhrobků oslovila také starostu obce Františka Moravce. Ani on nebyl se situací úplně spokojený. "Mně samotnému se to nelíbilo, tak jsem učinil nějaká opatření, náhrobní kameny jsou nyní uložené tak, aby to bylo důstojné. Asi došlo k pochybení pracovníků, to musím přiznat," připustil.



Obec má se hřbitovem velké plány, na rekonstrukci pracuje již posledních několik let a ještě několik let trvat bude. Plánované opravy jsou ale nákladné, v katastru má navíc další hřbitov.

"Rádi bychom obnovili i zeď, to už je ale i na stavební povolení. Vynaložená částka je asi pět až patnáct milionů korun. Je špatné i samé podloží, původní dokumentace chybí," doplnil starosta. Součástí oprav bude i nedaleká kaple.

Snímky přeskládaných náhrobků ze čtvrtečního večera:



Ministerstvo pro místní rozvoj na svých stránkách zveřejnilo i postup pro péči o opuštěné německé hroby, dokument si můžete přečíst zde.

Náhrobní kameny v Desné před několika lety skončily jako navážka. Podívejte se na reportáž televize Nova: