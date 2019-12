Staré vánoční zvyky: Dodrželi jste je? Mohou přinést štěstí i peníze

Pouštění lodiček

Jeden z nejznámějších vánočních zvyků je pouštění svíček v lodičkách z ořechových skořápek. U této tradice je prý důležité, aby si svou lodičku každý vyrobil sám. Obvykle se skořápky pouští po vodě v hrnci nebo lavoru a při jejím pokládání na hladinu je potřeba otázku, na kterou nám má lodička odpovědět, formulovat co nejsrozumitelněji.

Pokud se vaše lodička od břehu nepohnula, zůstane pro vás v novém roce vše při starém. Pokud se potopí, vaše snaha zlepšit situaci, na kterou jste se ptali, bude marná. Když vaše lodička narazí do jiné, čeká vás přátelství či dokonce láska. Kruh vytvoření s ostatními lodičkami zase značí vzájemnou úctu, toleranci a přátelství.

Krájení jablíček a louskání ořechů

Tato vánoční věštba má napovědět, jak dobrému zdraví se budou jednotliví členové rodiny těšit v následujícím roce. Pokud po rozkrojení jablka jádřinec vytvoří hvězdičku, dotyčný se dočká pevného zdraví. Když se v jablku objeví křížek, čekají ho naopak nemoci a zdravotní obtíže.

Podobně jako jablíčka nám mohou posloužit i čtyři vlašské ořechy. Pokud budou jejich jádra po rozlousknutí zdravá a bílá, zdraví nás v příštím roce nezradí. Pokud ale budou jádra zčernalá, je na místě se připravit na časté stonání. Čím více černých jader se objeví, tím chatrnější bude zdraví.

Lití olova

Dnes se dá olovo spolehlivě sehnat například v rybářských potřebách. Počátkem 20. století se jednalo o jeden z nejrozšířenějších zvyků, který málem vzal za své kvůli oběma světovým válkám, díky kterým se olovo stalo nedostatkovým zbožím.

Kousky olova je třeba roztavit nad plamenem v kovové nádobce. Roztavený kov pak opatrně vlijeme do nádoby se studenou vodou. I u tohoto zvyku je potřeba otázku na to, co nás v novém roce čeká, formulovat přesně. Po zhruba pěti minutách je olovo dostatečně ztuhlé na to, aby ho bylo možné vytáhnout z vody. U věštění se hledí na jeho tvar i strukturu. Například podoba květin značí lásku a rodinné štěstí, hadi naopak předpovídají nepřátelství a zradu.

Házení střevícem

Pokud jste žena toužící po svatbě, pak můžete zkusit o Štědrém dni přes rameno hodit střevíc. Když dopadne špičkou směrem ke dveřím, pak se podle pověsti do roka můžete těšit na vdavky. Bude-li ke dveřím směřovat pata, letos vás veselka nečeká.

Pokud chcete zaručit celé rodině pevné zdraví, pomůže prý sekera položená pod štědrovečerní stůl. Kdo na ni před prvním soustem šlápne bosou nohou, ten bude celý rok zdravý. Chcete-li svou rodinu ochránit před zloději a zlými duchy, ovázejte nohy stolu řetězem, svázané provazem k sobě zase zaručí, že rodina zůstane spolu.

Pokud vám zbyl kousek okoralého chleba, na Štědrý den je vhodná doba ho sníst – zaručí vám štěstí. Tři šupiny z vánočního kapra k vám pak přilákají peníze. Darovaná snítka jmelí přináší štěstí obdarovanému i darujícímu a navíc plaší zlé síly. Chléb upečený 25. prosince a vejce snesená ve stejný den mají prý kouzelnou moc.

Naopak není rozumné na Štědrý den prát prádlo, nosí to smůlu a neštěstí. Zamilovaní by si v tento den také neměli vyměňovat milostná psaní, mohla by vést k rozchodu. Podle pověstí se na Štědrý den nemají čistit chlévy a stáje, aby dobytek nekulhal a před půlnoční mší by se nemělo šít ani plést, pokud nechceme, aby dílo zničily myši.