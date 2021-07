Starostce Mikulčic po tornádu přišly výhružky. Policie obvinila místní ženu

Už více než měsíc uplynul od ničivého tornáda, které zpustošilo na Hodonínsku i obec Mikulčice. Její starostka Marta Otáhalová čelila na sociálních sítích kritice ze špatné organizace, kritika se ale nakonec zvrhla v nebezpečné vyhrožování.

"Ten člověk mi psal, že mi podpálí barák. A nakonec mi přišla i zpráva, že se mám pořádně dívat kolem sebe, že mi vrazí kudlu do břicha," řekla před několika dny pro web iRozhlas.cz. Bod zlomu měl nastat ve chvíli, kdy zakázala dobrovolníkům ubytování v místní sportovní hale, kterou dle jejích slov poničili.

Výhružkami se zabývala i policie, které se podařilo případ během několika dní objasnit. "Obviněná žena bydlící právě v této obci se při výslechu ke svému jednání doznala. Zodpovídá se z vydírání a vyhrožování s cílem působit na úřední osobu," informoval v pátek policejní mluvčí Pavel Šváb.

Ženě teď hrozí až čtyři roky ve vězení, stíhaná je na svobodě.

Starostky Mikulčic se zastal i hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL). "Nikdo není dokonalý, ale to, co si musí o sobě starostka vyslechnout je fakt za hranou," uvedl. "Vyhrožovat smrtí, přestože tu maká od nevidím do nevidím celý měsíc, je opravdu za hranou. To je prostě trestný čin a to se nesmí dít," prohlásil.