Starostka obce zničené tornádem rezignovala. Házeli na mě špínu, řekla

Rezignaci starostka Marta Otáhalová (za Nový směr) oznámila na čtvrtečním zasedání zastupitelstva obce Mikulčice. V rozhovoru pro iRozhlas.cz prozradila, že ji zastupitelé chtěli odvolat. "Přišli mi to říct, že mě odvolají. Prý kvůli tomu, že jsem nepřijala kamion řeziva," řekla.

"Takové urážení, to si nebudu nechávat líbit. Proč taky? Jdu do důchodu, o nic mi nejde. Nemám to zapotřebí. Nedělala jsem to kvůli kariéře," dodala s tím, že po oznámení odstoupení jí spadl kámen ze srdce. Kritika opozice poté, co obci na konci června zdevastovalo tornádo, pro ni byla neúnosná.

"Měsíc jsem byla v krizovém štábu, dělali jsme, co jsme mohli. Po měsíci si tady ten jeden opozičník spravil střechu a začal na mě házet špínu. A ještě se zastává trestného činu, že mi vyhrožovali smrtí. S takovými lidmi já nemůžu spolupracovat," nechala se slyšet.

Po katastrofě, která obci postihla, začaly starostce chodit výhružné SMS zprávy. Dotyčná žena, kterou policie dopadla na konci července, měla Otáhalové vyhrožovat i smrtí. V jedné zprávě například napsala, že jí vrazí kudlu do břicha.

V případě odsouzení jí hrozí až čtyři roky ve vězení. "Přišla se mi omluvit, já jsem jí odpustila. Žalobu ale nestáhnu, to bych znevážila práci všech starostů. Musí se to potrestat, projít soudem. To jen tak nenechám," konstatovala Otáhalová.

Na čtvrtečním zasedání si zastupitelé zvolili rovnou nového starostu. Funkci tak převezme dosavadní radní Josef Dvořáček (Těšičané Mikulčané).