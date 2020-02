Starostka musela rozpustit schůzi zastupitelstva. Bála se o život

Kvůli svéráznému přístupu jednoho ze zastupitelů muselo být minulý týden přerušeno jednání hrobeckého zastupitelstva. Starostka Hrobců Kateřina Hlaváčová zasedání zrušila kvůli podezření, že si jeden ze zastupitelů na podporu svých argumentů přinesl zbraň. Podle informací TN.cz by to nebylo poprvé, kdy se před schůzí zastupitelů ozbrojil.

Na základě zkušeností z nedávné doby se prý zastupitelé chtěli ujistit, že u sebe jejich kolega nemá nic, čím by je mohl ohrozit. Člen zastupitelstva, který je podle informací TN.cz zaměstnancem patentového úřadu, na jakýkoli dotaz ohledně potenciálního zbrojního arzenálu odmítal odpovědět.

Čím více se prý člen zastupitelstva otázkám bránil, tím víc se jeho kolegové báli o zdraví a život. Jejich obavy ještě vzrostly, když prý nakonec přiznal, že u sebe zbraň nosívá. Sám Martínek však tvrdí, že u sebe žádnou neměl.

"Byl dotázán na to, jestli má zbraň. Nechtěl odpovědět. Nakonec řekl, že chodí ozbrojen. Takže z toho vyplynulo, že ozbrojený zřejmě je, akorát jsme nevěděli, jestli je to střelná zbraň, nůž nebo cokoli jiného. Popravdě, tento pan zastupitel je takový dost nevyzpytatelný. Sice má dva tituly, ale bohužel je dost vznětlivý, takže si nemůžeme být jistí, kdy žertuje a kdy to myslí doopravdy," řekla místostarostka Hrobců Petra Peřinová.

Poté, co se měl před časem při dohadování se s několika místními přiznat, že se po ulici pohybuje zásadně ozbrojený, došlo na dotaz, který přerušil jednání zastupitelstva.

V bezpečí se s panem Martínkem necítili ani přítomní občané, ani starostka obce, která s odvoláním na to, že se cítí ohrožována, ukončila schůzi. Nestihl se tak projednat ani jediný plánovaný bod. Sám pan Martínek za jejím krokem vidí politické důvody.

"Domnívám se, že ze strany paní starostky Hlaváčové šlo o snahu odvrátit hlasování o rozpočtu, protože na jednání neměla nadpoloviční většinu svých zastupitelů. Ačkoliv jednala v rozporu se zákonem o obcích, podle kterého nesmí zastupitel klást dotazy ostatním zastupitelům, výslovně jsem záhy uvedl, že zbraň u sebe nemám, nechtěl jsem, aby bylo jednání přerušeno," řekl portálu Litoměřicko24 zastupitel Evžen Martínek.

Podle Peřinové je ale vyjádření Martínka absurdní a šlo skutečně jen o obavu o bezpečnost a zdraví. "Tam stačilo odpovědět ano, jsem ozbrojen nebo ne, nejsem ozbrojen. Pan Martínek z toho udělal takovou aféru, scénu, která se vyhrotila, až muselo být zastupitelstvo přerušeno, protože začal zase být "trošku vznětlivý". Nemůžeme si být jistí, jestli by si potom nevynucoval jiné hlasování pod pohrůžkou. Pán má velmi specifický způsob jednání s lidmi," dodává.

Starostka Hrobců se rozhodla probrat další případný postup s policií, což redakci TN.cz potvrdila. Jak se zastupitelem naložit, ale neprobírala s policisty hned, kontaktovala je až s několikadenním odstupem. Zastupitelstvo, jehož schůzi minulý týden rozpustila, se ve čtvrtek sejde znovu.

Někteří hrobečtí zastupitelé prý zvažují, že příště zavolají městskou policii, aby jejich kolegu "prošacovala" a potvrdila nebo vyvrátila, že si na schůze nosí zbraň a jestli se tak mají dál bát o své bezpečí.