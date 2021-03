Starostka válčí s ředitelkou o školu! Došlo na tajné sledování i boj o posty

V Mikulášovicích na Děčínsku se rozhořely boje o tamní základní školu a to poté, co se město rozhodlo sloučit ji se školou mateřskou. Ředitelka je přesvědčená, že starostka si s ní vyřizuje účty a chce ji zbavit postu, to ale zástupkyně města Miluše Trojanová odmítá. Tvrdí, že jí jde pouze o modernizaci školy a její kvalitnější fungování.

Tajné sledování kantorů, vyřizování účtů mezi ředitelkou školy a starostkou, či petice za zachování městské školky a školy. To jsou v současné době témata, která zaznívají z úst obyvatel Mikulášovic. Vztahy mezi vedením města a zástupci základní školy jsou velmi vyostřené.

K 30. červnu by měla v Mikulášovicích na Děčínsku zaniknout samostatná základní škola, od července se pak dle rozhodnutí města sloučí s tamní mateřskou školou. To se ale nelíbí zástupcům školy. Tvrdí, že jde o snahu starostky Miluše Trojanové zdiskreditovat ředitelku. Po sloučení totiž dojde ke vzniku jedné (úplně nové) organizace a bude vyhlášen konkurz na nového ředitele.

"V praxi to bude fungovat tak, že bude jeden ekonomický subjekt, který bude mít jednoho ředitele, jedno vedení a bude fungovat v objektech, které fungují dodneška," vysvětluje TN.cz starostka města Miluše Trojanová. Že by šlo o snahu zbavit se Dagmar Kalouskové coby ředitelky školy, odmítá.

"Nikdo nepřijde o práci. Pro učitele ani ředitelku to nemá za následek ztrátu zaměstnání. Paní ředitelka se stane paní učitelkou a do výběrového řízení se může normálně přihlásit," říká s tím, že Kalousková by měla mít s ohledem na znalost školského prostředí velké šance post obhájit.

Jenže ředitelka je přesvědčená, že starostka mlží. "Myslím si, že paní starostka už má někoho vybraného,“ svěřuje se s tím, že s Trojanovou mají špatné vztahy už několik let. "Paní starostka mi v listopadu řekla, že pod mým vedením škola ustrnula v 70. letech minulého století. Že nemám brilantní manažerské schopnosti a neměla bych být ve vedení školy, takže rozhodně nepředpokládám, že kdybych se přihlásila do výběrového řízení, tak vyhraji," říká. Snaze o modernizaci školy nerozumí. "Každá organizace pracuje naprosto v pořádku. Nechápu, proč bychom se měli spojovat,“ dodává.





Modernizace vs. fungující systém

Starostka si od sloučení slibuje zejména zkvalitnění služeb. Školka se školou by si navíc mezi sebou mohli půjčovat zaměstnance. Možné by bylo žádat i o vyšší dotace. K této představě má ale Kalousková výhrady. "Mohla by jít třeba kuchařka vypomoct, nebo vařit škola pro školku. Nemyslím si ale, že může jít náš učitel do mateřské školky," říká.

Rozhodnutí města se podle ředitelky nelíbí žákům školy ani jejich rodičům. "Po městě běží petice, aby si obě školy zachovaly svoji samostatnost,“ vysvětluje učitel Petr Pánek. "Podle všeho se nám podařilo překonat 300 podpisů, v což jsem i doufal. Snažíme se, aby petice měla váhu," dodává s tím, že petici by chtěli na radnici odevzdat v pondělí. Podpisy patří zejména rodičům školkových i školních dětí, ale i občanům Mikulášovic. "Lidé se s námi i sami spojují," dodává Pánek.

Sledování kantorů

Vztahy mezi vedením města a zastupiteli školy se rapidně zhoršily poté, co vypluly na povrch informace o tajném sledování on-line výuky starostkou i jejím zástupcem. Učitelé se cítí dotčení, místostarostovi města Antonínu Bláhovi navíc vyčítají, že ve výsledku nehodnotil výuku, ale kritizoval vzhled dětí a učitelů. Ředitelka školy informovala, že celou věc předala k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Sama starostka nemá pocit, že by porušila nějaké nařízení. "Naše účast na on-line vyučování neprobíhala z důvodu kontroly obsahu výuky, ale pouze se záměrem seznámení se s formou podání výuky v naší příspěvkové organizaci, abychom si udělali obrázek a mohli reagovat na stížnosti rodičů," sdělila. Že by porušila nějaký zákon, si neuvědomuje. "Nezískali jsme žádný veřejný údaj, bydliště, telefon, mailovou adresu, ani jsme děti neviděli,“ bránila se.

