Starostové lamentují, že je vláda okrádá. "Je to kampaň," hřímá Babiš

"Stávková pohotovost je vyhlášená. Berou nám další a další peníze na naše investice nebo na naše provozy," říká starosta Hejnic Jaroslav Demčák (SLK). Obává se, že by kvůli případným vládním škrtům nemusel například dostavět mateřskou školu v obci.

"Letos do ní máme dát 50 milionů korun. Bojíme se, aby nám ty rezervy vůbec stačily. O další peníze přijdeme a to není ještě konečná," lamentuje. "Nešlo to jinak, než že se samospráva s námi podělí. My jim ty peníze dodáme," vysvětluje premiér Andrej Babiš (ANO).

Do stávkové pohotovosti vstupují starostové po stovkách. "Starostů je minimálně 800, protože je vláda chce obrat o více než 20 miliard korun. Přidávají se dokonce i nečlenové místních samospráv," sdělil TV Nova předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák (STAN).

Například ve městě Frýdlant už vědí, že kvůli škrtům nevyroste nové hřiště, zahrada u školy či autokemp. "To je nehoráznost takhle obce okrást o peníze, které jim právem náleží. My jsme seškrtali rozpočet o 30 %," stěžuje si starosta Frýdlantu Dan Ramzer (ODS).

"Je to kampaň. My jsme od roku 2014 do roku 2019 navýšili příjmy do obcí o 100 miliard a do krajů o dalších 100 miliard. Já nevidím důvod, proč bychom měli velkým městům dávat nehorázné peníze. Měla by být solidární," prohlásil Babiš.

"Tohle není volební kampaň. Ty výdaje mají úplně všichni starostové bez ohledu na to, jestli jsou červení, zelení nebo modří," argumentuje Demčák. V pátek novelu schválili poslanci a 10. června o návrhu bude hlasovat Senát. Pokud ho neschválí, vrátí se do Sněmovny. Do té doby budou starostové ve stávkové pohotovosti.