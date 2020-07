Starostové malých obcí odmítají sdělit své příjmy. Radši zaplatí pokutu

Podle Sdružení místních samospráv neodevzdaly až 4000 starostů a dalších komunálních politiků svá majetková přiznání za loňský rok. Termín vypršel k poslednímu červnu. Ti, kteří přiznání neodevzdali, kritizují hlavně to, že jejich majetkové poměry by byly volně k nahlédnutí na internetu. Hrozí jim až 10tisícové pokuty.

Starosta Bělova na Zlínsku pracuje i v soukromé firmě, svůj plat ale odmítá zveřejnit. "Nikdo nemusí zjišťovat, jaké finanční prostředky v té firmě mám, je to soukromá záležitost," odmítl starosta Jiří Přecechtěl (ČSSD).

Proto se rozhodl, že i přes hrozbu desetitisícové pokuty majetkové přiznání nezveřejní. "Vracíme se někam do období před rokem 1989, když to přeženu," prohlásil Přecechtěl.

Dalším z těch, kteří odmítli podat majetkové přiznání, je třeba starosta Částkova na Uherskohradišťsku. "I ten, co vyleze z basy a nemá to úplně v pořádku, že by chtěl pracovat, tak se může podívat na cokoliv, co budu přiznávat a tím pádem může ohrozit nejen mě, ale i celou moji rodinu," myslí si starosta Pavel Štěpančík (Nezávislí).

"Každý starosta, místostarosta má být transparentní, má ukázat svoje příjmy, ale mělo by se také vědět, kdo se na ně dívá," částečně souhlasil poslanec Starostů a nezávislých (STAN) Petr Gazdík.

Dary, výdělky nebo pořízení dražších věcí, ale i hypotéky za uplynulý rok, to všechno musejí politici do těchto formulářů napsat. Že je vše volně k nahlédnutí na internetu, se ale nelíbí těm z malých obcí.

"Protestujeme proti tomu, že se ta oznámení zveřejňují i v situaci, kdy Ústavní soud řekl, že plošné zveřejňování těchto oznámení je protiústavní," uvedl předseda Sdružení místních samospráv a europoslanec za STAN Stanislav Polčák.

"Na těch malých obcích každý občan velmi dobře ví, co ten starosta, místostarosta vlastní, čím disponuje a jaké jsou jeho majetkové poměry," domnívá se starosta obce Doubravy Jiří Šulák (Za krásnou a prosperující obec).

"Do poznámky jsem napsal, že si nepřeji, abychom byli veřejně lustrováni v souladu s nálezem Ústavního soudu. Každoroční buzeraci nemám rád a odmítám ji," přidal se starosta Slavičína Tomáš Chmela (Probudíme Slavičín).

Poslanci by se měli kritikou Ústavního soudu zabývat do konce tohoto roku. Je tak možné, že formuláře s čestným prohlášením byly volně na internetu letos naposledy.