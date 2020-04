Starostové na stát nečekají. Shání roušky, dezinfekci dávají zadarmo

Když nejde hora k Mohamedovi, musí jít Mohamed k hoře. Tímhle heslem se rozhodl řídit starosta v Březině a podařilo se. V pátek mu přišla zásilka respirátorů přímo z Číny. „Podařilo se mi to přes mého kamaráda z vysoké školy, který má kontakty v Číně,“ vysvětlil starosta Březiny Martin Habáň.

Obci se podařilo sehnat celkem 7000 respirátorů, z toho 1500 je určeno pro její občany. Chronicky nemocní a ti s rizikovým povoláním je dostali zadarmo. Ostatní lidé si je mohou pořídit za nákupní ceny.

„Jsou baleny po dvou. Pokud si koupí člověk dva, může ještě k tomu zaplatit další dva, jeden si odnese domů a jeden nám tady nechá, my ho dáme do krabice a pak ho odneseme do nějakého zdravotnického zařízení,“ představil starosta Březiny, jak se i občané mohou zapojit do další pomoci.

O respirátory se Březina podělí s okolními obcemi. Další půjdou do nemocnic a domovů důchodců. Z kanceláře starosty se v posledních dnech stalo výdejní okénko, kam si místní chodí také pro dezinfekci, která je pro všechny zadarmo.

Rozdávat dezinfekce se rozhodlo i Znojmo. Radnice nakoupila 18 tisíc litrů. „Všechny domácnosti dostanou 3/4 litru dezinfekce. Bude to na výdejních místech a primárně je určena na dezinfekci rukou,“ vysvětlil Jan Grois, starosta Znojma.

„Za tomhle pana starostu moc chválíme, jsme mu vděční,“ zaznělo v anketě mezi občany. „Jsem spokojená jsem, starají se o nás. Je vidět, že jim to není jedno,“ domnívá se další z občanů.

O svoje obyvatele se stará například i obec Družec ve středních Čechách. Už v prvních dnech, kdy se začala šířit nákaza, rozdávali tamním lidem jednorázové i látkové roušky a roznášeli dezinfekci. „Ke každému zpravodaji jsme dali do domu jednu dezinfekci,< která má 60 ml. Ještě předtím jsme si vytipovali občany nad 70 let, a těm jsme dávali desinfekci, která má asi 100 ml,“ popsal starosta Družce Zdeněk Kofent.

V Kadani rozdávají zdarma dezinfekce lidem nad 65 let. Na Liberecku chrlí hektolitry dezinfekce požárem postižená Severochema. Přes hasiče dodává obcím a ti pak potřebným.