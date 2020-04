Starostové zuří: Máme brzy otevřít školy, ale nikdo neví jak!

Vysokoškoláci jsou od pondělí zpátky na univerzitách, další vlny návratů do školních lavic se blíží. Školy ale zatím nevědí, jaká opatření budou muset přijmout. Starostové obcí, kteří by jim pravidla měli vytyčit, proto viní Ministerstvo školství, že s nimi dostatečně nekomunikuje. K otevření škol prý nemají dost informací.

"Je celá řada věcí, které se vládě nepovedly. Do dneška nevím, jak mám otevřít školy. Až přijde pan ministr (Robert Plaga) tak se ho zeptám, nebo mi to napíše," řekl při jednání v Poslanecké sněmovně, při kterém se hlasovalo o prodloužení nouzového stavu, poslanec ČSSD Jan Birke.

Ten je kromě svého poslaneckého mandátu také starostou Náchoda. Z této pozice působí rovněž jako zřizovatel škol, má tak na starosti nastavení jejich fungování po opětovném otevření. Stejný problém má i jeho kolega a starosta Líbeznic Martin Kupka. (ODS).

"Volám po co nejrychlejším návratu normálního pořádku do škol. Pokládám omezení za významné i z hlediska návyku dětí a z hlediska jejich zásahu do budoucího života. Řád je pro ně důležitá věc. Nedostává se nám jednoznačné odpovědí nebo signálu, že je to jeden z prioritních zájmů," naznačil Kupka, že přísun informací nefunguje ideálně.

Ještě náročnější je pak situace pro ředitele škol, kteří budou muset nastavená opatření převést do praxe. "Vzhledem k minimálním informacím o tomto režimu jsme na začátku a podle toho se také k tomu stavíme. Není vyjasněné odpolední hlídání skupin, počet dětí, lavice a spousta dalších věcí,“ popsala problém minulý týden ředitelka ZŠ a MŠ Okrouhlice na Havlíčkobrodsku Milena Hodboďová.

Ministerstvo školství (MŠMT) se ale brání, že má v možnosti předání nejnovějších informací dosti svázané ruce. "Harmonogram uvolňování karanténních opatření (včetně školství) je výlučně na posouzení Ministerstva zdravotnictví v součinnosti s epidemiology, potažmo vlády, řekla tisková mluvčí MŠMT Aneta Lednová.

"Nemůžeme tak o závažných diagnostických, epidemiologických a karanténních opatřeních rozhodovat bez jasného sdělení Ministerstva zdravotnictví. Navíc se harmonogram uvolňování může změnit, a to v souvislosti s vývojem v epidemiologické oblasti," dodala Lednová.

Ministerstvo pak v současné době připravuje ve spolupráci s epidemiology z ministerstva zdravotnictví „manuály“ pro všechny segmenty školství, které se vydají na přelomu dubna a května, tedy v nejbližších dnech. Stihnou v takovém případě školy splnit všechny případné podmínky?

"To se teprve uvidí, ale já doufám, že ano. Už jsme k tomu měli poradu s učiteli a měli bychom to zvládnout," řekl v rozhovoru pro iDnes ředitel základní školy Lázně Bělohrad Jaroslav Jirásko.