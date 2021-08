Starší hoch v Mostě brutálně zmlátil mladšího. Skákal po něm a kopal jej

Na internetu se objevilo otřesné video, kde starší chlapec zmlátí mladšího hocha. S údery a kopanci neskončí ani poté, co napadený spadne na zem a jen se kryje v obranné pozici. Případ se dostal i na stůl policii.

Údery do obličeje, kopance do hlavy. Na veřejnosti se objevilo brutální video, které začíná jako nerovný souboj a končí drsným bitím. Informaci o videu přinesl portál Mostecká vlaštovka.



Záběry pochází z ulice Josefa Skupy v Mostě, podle portálu se objevily i na sociálních sítích, kde mělo video desítky tisíc shlédnutí.

"Mostečtí policisté včera přijali oznámení o fyzickém napadení nezletilého chlapce, k němuž došlo v minulém týdnu v centru Mostu. Událostí se zabývají," řekla v pondělí pro TV Nova policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Policie kvůli věku chlapců nechtěla sdělit další informace. Podle informací TV Nova oznámení podali rodiče mladšího chlapce.

Redakce TN.cz požádala o vyjádření také město Most. "OSPOD je v úzkém kontaktu jak s Policií ČR , tak s Městskou policií, rovněž se školami a dalšími subjekty. Policie ČR, ihned po ztotožnění osob, vždy informuje OSPOD prostřednictvím Systému včasné intervence, na základě toho OSPOD pak zahajuje úkony v oblasti sociálně-právní ochrany, a to se všemi nezletilými účastníky. Vyhodnocuje míru ohrožení nezletilých dětí a stanovuje individuální plán ochrany. Takto je postupováno i v tomto případě," uvedla mluvčí města Klára Vydrová.

Místo bitky. Vše se odehrálo na trávníku v proluce mezi zelenou bytovkou a prodejnou:



Video začíná v okamžiku, kdy mladší chlapec stojí se zatnutými pěstmi proti staršímu hochovi. Ten jej ovšem kopancem a údery rychle složí k zemi. S tím se ovšem nespokojí.



Na zemi do schouleného chlapce buší pěstmi, kope do něj, dokonce jej zasáhne do hlavy, skáče mu po těle a vymýšlí jiné způsoby trýznění. Chlapec leží na zemi, kryje si hlavu a obličej a občas jen bolestí vykřikne. Video zřejmě natáčel známý či kamarád staršího hocha, neboť ten k němu pak přišel a začal s ním mluvit. Na část videa se můžete podívat pod titulkem článku, obsahuje ale drastické záběry.