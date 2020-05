Start rakety Falcon 9, historický okamžik pro SpaceX

Společnost SpaceX vypraví do vesmíru další ze svých raket. Zásadní změnou bude živá posádka, která by se měla dostat na oběžnou dráhu. Bylo by to tedy poprvé v historii, kdy se něco takového podaří soukromé firmě. Vzhledem k tomu, že této události předcházelo mnoho testů a neúspěšných pokusů, aby byla zajištěna dostatečná bezpečnost astronautů, můžete se ve videu podívat na starty starších modelů Falcon.