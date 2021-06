Startuje 24hodinový očkovací maraton, zapojí se několik center

Do nepřetržitého 24hodinového očkování proti covidu-19 se od pátku do soboty zapojí tři středočeská očkovací centra, a to Městec Králové, Dobřichovice a Nymburk. Do páteční půlnoci a od sobotního rána se pak bude očkovat také v Berouně.



"Po měsících přísných omezení přichází čas, kdy se postupně vracíme k normálnímu životu. Nejen, že se otevřely základní služby, ale můžeme si dovolit zajít zase do kavárny, na koncert či na výstavu," řekla koordinátorka očkování v Městci Králové Lucie Drobík Kolářová.



Očkovací týmy, které se budou skládat z lékařů, sester a administrativních pracovníku, se budou střídat v 6hodinových intervalech. Pomáhat by měla také policie.



V Městci Králové se do maratonu zapojí také provizorní kavárna, kterou zajistí místní kavárna Na Radnici. Ta bude nabízet kávu po celou dobu nonstop očkování. V areálu bude ke zhlédnutí výstava fotografií z covidového oddělení Oblastní nemocnice Jičín, kde v nejtěžších měsících pečovali o desítky pacientů ve vážném stavu.



V Dobřichovicích bude zase hala očkovacího centra během maratonské očkovací noci speciálně osvícena. Čekání po aplikaci vakcíny si lidé budou moci zkrátit sledováním sestřihů z místních sportovních a kulturních akcí. V případě příznivého počasí proběhne v blízkosti haly v pátek od 21. hodin do půlnoci diskotéka pod širým nebem.