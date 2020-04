Startuje mobilní aplikace e-Rouška! Má pomoci bojovat s koronavirem

Od soboty si můžeme stáhnout novou mobilní aplikaci e-Rouška. Mohla by prý v boji s koronavirem velmi pomoci. Vznikla v rámci iniciativy COVID19CZ a je součástí chytré karantény. Záštitu nad ní převzalo ministerstvo zdravotnictví.

Funguje to jednoduše. Aplikace vyšle jednou za 5 minut signál a mobily v okolí jí odpoví. Funguje ale pouze mezi telefony, které mají zapnuté bluetooth a staženou aplikací e-Rouška.

"Tahleta technologie, pomocí Bluetooth, je nejpřesnější, co se týče odhadu vzdálenosti mezi těmi lidmi. Takže umožňuje neposílat zbytečně lidi do karantény, nebo na testy ty, kteří byli třeba od sebe příliš vzdáleni na to, aby se mohli nakazit," řekl Jakub Nešetřil, člen týmu COVID19CZ.

Nepotřebuje připojení k internetu ani signál. Funguje tak třeba i v metru. Aplikace nezaznamenává polohu a data z ní se nezveřejňují. O odeslání dat hygieně rozhodne sám uživatel. Aplikace pak má snadnější roli v tom, že je schopná na základě toho vytrasovat všechny kontakty, se kterými se pozitivní pacient sešel. Bude je kontaktovat a oznámí jim, že byli v kontaktu s pozitivním pacientem.

Aplikaci už si nainstalovala například i paní Dáša z Jihlavy. "Je to proto, abych získala informace. Myslím si, že by to mohlo být užitečné," svěřila se TV NOVA. Podobný systém už běží v zemích jako je Singapur, Jižní Korea a připravuje se na Slovensku a v zemích západní Evropy.

"Vzhledem k tomu, že dneska máme všichni mobilní telefony, máme tady data od mobilních operátorů a podobně, můžeme je takto využít pro dobrou věc. Myslím si, že to je zkrátka správně a pomůže to nám všem, abychom s pandemií mohli efektivněji bojovat," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Zatím je e-Rouška k dispozici pro uživatele androidů. Pro systém IOS by měla být k dispozici během několika dnů. Google a Apple už ohlásili, že podobné aplikace podpoří přímo ve svých systémech. To by mělo významně pomoci v době, až se otevřou hranice.