Startuje očkovací kampaň pro mladé. Zapojí se Cristovao nebo Pazderková

"Teď je třeba chránit ty nezranitelnější, brzy dostaneme šanci i my ostatní," slýchávají teď Češi v očkovací kampani. Zanedlouho začne další její část, která se zaměří na mladší generace.

"Je to na bázi dobrovolnosti, nechceme nikoho nutit, přesvědčovat, spíše říkáme: pojď, je to pro tebe výhodné. A stejně je to i s těmi influencery. My je prosíme, aby se zapojili, a jsme rádi za každého, co se zapojí, ale necháváme to na nich," uvedl spoluautor kampaně Daniel Köppl.

Hashtag "Česko se očkuje" nebo hashtag "tečka" a desítky oslovených influencerů, herců, zpěváků, sportovců. Právě ti mají šířit osvětu kolem vakcinace. Jako třeba Aleš Háma.

"Já už jsem oslovil. Zveřejnil jsem tu fotku se žlutou tečkou, očkuje se celé Česko. Považuju to za absolutně apolitickou věc. Považuju to za jedinou možnou cestu, jak se vrátit zpátky do života, k plánovaným zdravotním zákrokům, ke standardizování ekonomiky, k divadlům, ke kinům, k filmovému průmyslu, prostě ke všemu. Absolutně si myslím, že to je jediná cesta zdravého rozumu, ale předesílám, je to jen můj názor," řekl Háma.

Své fanoušky plánují oslovit i zpěváci Ben Cristovao, Adam Mišík nebo herečka Iva Pazderková.

Adam Mišík je jeden z propagátorů očkování. Proč tomu tak je, vysvětlil v reportáži:

Jan Bendig mimo jiné kvůli tomu, že se prý ve svém okolí setkává s mladými, kteří podléhají dezinformacím kolem očkování. On sám se prý těší, aby mohl třeba do kina nebo restaurace, jednoduše zpět k normálnímu životu. K očkování přemluvil i svou rodinu.

"Určitě k tomu vyzvu. Jestli si dám video, že mě píchli, to asi ne, ale určitě, až dostanu obě dávky vakcíny, tak to sdělím lidem, že jsem po těch vakcínách. Mám spostu známých, přátel, co mají za sebou tu vakcínu a jsou v pohodě, nemají žádné příznaky," prohlásil zpěvák.

"Já to beru jako takovou osobní odpovědnost. S tou vakcínou mám stále větší naději, že nikoho dalšího nenakazím, hlavně z mých blízkých, a to je pro mě asi to nejdůležitější," popsal svůj postoj vodní slalomář Jiří Prskavec.

Očkovací kampaň v Česku odstartovala 12. dubna. Cílem je, aby se na očkování přihlásilo alespoň 70 procent dospělé české populace.