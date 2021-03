Na očkování se mohou hlásit další lidé! Koho se to týká a jak na to? NÁVOD

Pacienti s diabetem, onkologickým onemocněním, ale i po transplantaci orgánů nebo trpící silnou obezitou. Všichni tito lidé mají nově možnost požádat o očkování proti novému typu koronaviru SARS-CoV-2 za pomoci speciálního kódu.

Kód bude mít omezenou platnost do 30. dubna 2021 a přidělit vám ho může ambulantní lékař nebo lékař specializovaného pracoviště. "Je určen pouze pacientovi a je zakázané jej předávat nebo sdělovat jakékoli jiné osobě,“ upozornilo ministerstvo zdravotnictví.

"Podobně jako v jiných státech, i v České republice proběhne očkování chronických pacientů ve dvou fázích. Nejdříve budou očkováni ti, kteří jsou onemocněním covid-19 s ohledem na svůj zdravotní stav nejvíce ohroženi a jsou nejčastěji hospitalizováni s těžkým průběhem nemoci na JIP/ARO odděleních nemocnic. S vyšší dostupností očkovací látky se pak možnost registrace otevře dalším skupinám,“ oznámil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Chronicky nemocní a vysoce rizikoví pacienti tak mají celkem tři možnosti, jak se nechat očkovat. Kromě unikátního kódu od ambulantního lékaře či specializovaného pracoviště i nadále mohou využít očkování u svých praktických lékařů a ve vybraných centrech vysoce specializované péče.

Chroničtí pacienti s nižším rizikem těžkého průběhu covid-19 a lidé pravidelně a dlouhodobě pečující o chronicky nemocnou osobu budou očkovaní v další fázi, až bude více dávek vakcín.

Očkování přes centrální rezervační systém

Je nutné provést registrací přes centrální rezervační systém k očkování na očkovacím místě. Osoby s chronickým onemocněním zadávají do registračního formuláře kód, který jim poskytne centrum specializované péče či ambulantní specialista, v jehož péči se nachází na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem. Na očkovacím místě dokládají svůj zdravotní stav lékařskou zprávou. Bez této zprávy nebude pacientovi očkování v očkovacím místě umožněno.

Jak postupovat



REGISTRACE



- Zadejte do rezervačního webu své telefonní číslo. Na něj vám přijde PIN, který pak zadáte do systému.

- Otevře se vám formulář. Vyplňte údaje o své osobě, vyberte si své místo očkování a zaklikněte volbu "osoba s chronickým onemocněním."

- Zadejte do registračního formuláře kód, který vám byl poskytnut centrem specializované péče či ambulantním specialistou, v jehož péči se nacházíte (na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem).

- Odešlete žádost.

REZERVACE

- Po výzvě z očkovacího místa dostanete SMS s PIN2 k provedení rezervace k samotnému očkování na webu rezervace.mzcr.cz.

- Pomocí čísla pojištěnce, což je rodné číslo, a obdrženého PIN2 si termín zarezervujete.

- Vyberte si datum a čas prvního očkování, na místě, které jste si při registraci vybral/a.

- Termín pro druhé očkování se vám automaticky vygeneruje sám na stejném očkovacím místě. Na provedení rezervace máte 72 hodin. Když z jakéhokoli důvodu neprovedete rezervaci do 72 hodin, jste vrácen/a zpět do registrace a čekáte na novou SMS s výzvou z očkovacího místa. Vrácen/a do registrace můžete být maximálně 3×, poté vaše registrace zaniká.

Očkování přes praktického lékaře



Praktičtí lékaři se do očkování zapojují postupně v závislosti na dostupnosti očkovacích látek. Tato možnost je pro pacienty, kteří nejsou očkováni jinde a zatím nejsou registrovaní přes centrální rezervační systém na očkovací místo.

Očkování v zařízení lůžkové péče



Tento způsob očkování je pro pacienty možný pouze v některých vysoce specializovaných centrech. "Informujte se prosím na webových stránkách zařízení či u svého lékaře," vyzvalo ministerstvo zdravotnictví.

