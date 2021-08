Startuje sezona festivalů. Návštěvníky ale odrazují protiepidemická opatření

Josefovská pevnost ještě před koronakrizí každým rokem hostila desítky kapel a nalákala kolem 14 tisíc příznivců metalu. letos sem mohlo přijet 7 tisíc metalistů a pořadatelé doufali, že budou alespoň trochu v plusu. Jenže zájem je nižší, přišly jich jen 4 tisíce.

"Chtěl bych apelovat na fanoušky nejen našeho festivalu, ale i na ostatní, aby nezanevřeli, aby chodili," řekl pro Televizní noviny pořadatel festivalu Brutal Assault Tomáš Fiala.

Festival Hrady.cz letos uspořádá jen dva festivaly v největších areálech, jeden na Moravě, druhý na Bezdězu. I tak je ale zatím zájem výrazně nižší, než pořadatelé doufali. A i v tomto případě je na vině koronavirus a s ním spojená opatření.

"Jedinou komplikací pro návštěvníky je to, že musí prokázat bezinfekčnost, test, očkování nebo prodělanou nemoc. Na místě je pak možné udělat test, který je bezplatný," popsal pořadatel festivalu Hrady Michal Šesták.

Na královéhradecký hudební festival Rock for People běžně chodí kolem 25 tisíc návštěvníků. Letošní povolenou sedmitisícovou kapacitu proto pořadatelé neměli problém naplnit.

"Asi jsem si už nějak na to testování a podmínky zvykla. V práci se testuji každé pondělí, takže s tím nebyl problém," řekla jedna z účastnic festivalu Rock for Peope.

Největší festivaly opět vsadily na zahraniční kapely, musely ale vybírat s ohledem na koronavirus. "Třeba britské kapely tu nejsou, po návratu by musely do 10ti denní karantény," popsal situaci pořadatel Rock for People. "Třeba zaoceánské americké účinkující tu nemáme, abychom snížili to riziko šíření," doplnil pořadatel testivalu Brutal Assault.

Na jednu stranu jsou pořadatelé rádi, že mohli alespoň v omezené míře festivaly uspořádat, na stranu druhou jim ale je jasné, že na zisk mohou letos zapomenout.