Startují Shakespearovské slavnosti. Kam všude na ně můžete zajít?

Pandemie koronaviru minulý rok nezabránila konání tradičních Letních shakespearovských slavností a stejně tak je tomu i letos. Už večer tak přivítají na Pražském hradě první návštěvníky, kteří si mohou užít premiéru komedie Bouře v hlavních rolích s Ondřejem Malým či Davidem Prachařem.

Po zbytek června bude program i místo konání stejné, v červenci se však slavnosti přesunou i do dalších měst. Nejprve do Bratislavy, kde se odehrají například Dvaja páni z Verony (v českém překladu Dva šlechtici z Verony) a Zimní pohádka, posléze do Brna a poté do Ostravy.

V Praze se bude hrát na dvou scénách. Kromě Pražského hradu také na Hudební a taneční fakultě AMU (HAMU) v Lichtenštejnském paláci, kam se však slavnosti přesunou až v srpnu.

Kromě již zmíněných her se návštěvníci mohou těšit i na další divadelní ztvárnění děl Williama Shakespeara. Hrát se bude například Hamlet, Mnoho povyku pro nic, Veselé paničky windsorské či Zkrocení zlé ženy. Některé z nich si mohou diváci užít i ve slovenštině (Komedie omylů, Romeo a Julie), Sen noci svatojánské se zase odehraje v angličtině (s českými titulky).

"Také v letošním roce Slavnosti realizujeme díky skupině PPF," uvedli pořadatelé akce. Skupina PPF, pod kterou spadá i televize Nova, je partnerem Letním shakespearovských slavností už více než dvacet let.