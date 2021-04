Šťastný konec nebude: Štěpánka ze Svateb někoho má! Tohle jí vzkázal Pavel

Show Svatba na první pohled byla velkým hitem. Reality show tohoto druhu byla v Česku vůbec poprvé. Odborníci s pomocí vědy vytvořili čtyři páry z dobrovolníků, kteří marně hledali pravou lásku. Poprvé se páry spatřily před oltářem, kdy si řekly své ano.

Ze čtyř párů se rozhodly, že to spolu zkusí tři z nich. A to k velkému překvapení Natálka s Františkem, jejichž vztah byl podle diváků předem odsouzený k zániku. Další byli Petra s Reném, kterým štěstí také nepřálo. A právě posledním párem byli Štěpánka s Pavlem.

Těm diváci fandili od prvního okamžiku. Jejich vzájemná přitažlivost byla cítit i přes televizní obrazovky. Diváci milovali hlavně jejich upřímnost a to, jak do všeho jdou naplno. Jejich vztah trval déle než půl roku, přesto pár nyní oznámil svůj rozchod.

"Vztah jsme ukončili, ale zůstali jsme přáteli," řekla Štěpánka pro TN.cz. "Rozumíme si víc jako kamarádi. Já jsem přece jen na Páju moc akční," vysvětlila, proč to nakonec neklapalo tak, jak by si oba přáli. "Já jsem také divoký, ale občas mám rád svůj klid," nechal se slyšet Pavel.

Konec vztahu ale oba berou sportovně. "Nic se neděje, vše je v pořádku. Strávili jsme spolu nějaký čas, vše bylo hezké, ale teď jdeme od sebe a zůstáváme spolu jako kamarádi," popsal Pavel na společném videu se Štěpánkou.

Štěpánka exkluzivně TN.cz prozradila, že na obzoru je někdo nový. "Ještě se uvidí, jestli z toho bude vztah," nastínila Štěpánka. Na tuto novinku reagoval i její bývalý partner Pavel. "Já jí to moc přeju. Doufám, že se jí splní to, co v našem vztahu nevyšlo," zdůraznil. A jestli i on někoho hledá? "Já sám nezůstanu a věřím, že se někdo objeví... třeba se ozve nějaká fanynka," řekl se smíchem Pavel.

Společně také poděkovali za podporu fanouškům, kteří jejich vztahu od začátku přáli. "Celou dobu jste nás podporovali a my si toho moc vážíme. Po tom všem, co jsme spolu prožili, jsme zkrátka zjistili, že sice jsme stejní, ale ne úplně," dodala Štěpánka. "Nečekal jsem, že nám bude fandit tolik lidí a že nás podrží i v této situaci," řekl Pavel pro TN.cz vděčně.

Oba také nevidí důvod, proč by se měli nenávidět a házet na sebe špínu, jak to někteří bývalí partneři dělají. "Máme se rádi a zůstaneme kamarádi. Kydat na sebe navzájem hnůj nemáme zapotřebí," doplnila Štěpánka.

Jsou přesto vděční za to, že díky této show našli parťáka pro život. I když jen v přátelské formě. "Svatba na první pohled mi změnila život. Můžu díky tomu pomáhat dětem v dětském domově. Jsem šťastná," prozradila Štěpánka pro TN.cz.

Podívejte se, jak odvázaně spolu tančili na svatební cestě:

Pokud se chcete podívat na jejich setkání, společné chvíle a celé dobrodružství, můžete zpětně sledovat pořad Svatba na první pohled na portálu VOYO. A na Nova Plus najdete i všechna bonusová videa. A pokud vás pořad bavil, portál VOYO přináší Svatbu na první pohled i ze Slovenska a Austrálie!

Podívejte, jak hezký pár spolu tvořili: