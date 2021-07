Šťastný konec. Ukradený vodník se vrací do Nemilkova, našel ho cyklista

Socha vodníka ležela asi 17 kilometrů od vsi. Odhozená ve škarpě. "Po odvysílání včerejší (středeční, pozn. red.) reportáže v Televizních novinách se policii ozval cyklista s tím, že tam leží nějaká věc. Nevěděl, jestli je to člověk nebo co, a zjistilo se, že je to ta ukradená socha," uvedl starosta obce Petr Pillár (ODS).

Už to pomalu vypadalo na konec vodníků v Čechách. Teď betonový fešák dostane nový kabát nohu i fajfku od pana Hájka. Ten se o výzdobu a zeleň v obci stará. "Jsme šťastní, ani jsme nedoufali, že to tak dopadne, hlavně takhle rychle," svěřil se pan Hájek.

Vodník váží odhadem 150 kilo. Aby se vrátil zpátky na svůj pařez, budou potřeba čtyři statní chlapi. "Paní Hájková přijela s nákupem a hned nám to přišla říct. Až jsme oba s manželem se rozbrečeli, ještě teď budu brečet, jakou mám radost, že se opravdu našel," neskrývá své nadšení obyvatelka Nemilkova.

"Hlídka na oznámení cyklisty sochu našla a předala ji starostovi obce Nemilkov," uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.