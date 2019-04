ANKETA: Má stát hradit umělé oplodnění i 40letým ženám?

Stát by mohl hradit umělé oplodnění i 40letým ženám. Teď je věková hranice do 39 let. Ministerstvo zdravotnictví prý novelou zákona reaguje na poptávku. To se ale nelíbí některým odborníkům, kteří kritizují to, že jsou matky stále starší.

Desetiletá Adélka a šestiletá Zuzanka jsou obě na světě díky umělému oplodnění. V mnoha případech jsou za tím zdravotní problémy rodičů.

"Já jsem ze tří dětí, manžel je ze tří dětí, takže jsme ty děti opravdu chtěli. S manželem jsme byli dlouho a všichni věděli, že ty děti chceme. Vůbec nikdo nás neodsuzoval," popsala Zdenka Popluharová.

Že by měly šanci na podporu od státu i starší ženy považuje za správné. "Ten aktivní život je mnohem delší, takže určitě každému biologické hodiny tikají jinak. A pokud ta žena na to přijde ve 40, tak proč ne," myslí si Popluharová.

Anketa Měl by stát hradit umělé oplodnění i čtyřicetiletým ženám? Ano 57 318 hlasů Ne 43 243 hlasů Hlasovalo 561 lidí.

Lékařskou pomoc při zakládání rodiny vyhledává stále víc párů. "Taková naše typická pacientka je žena kolem 38. roku a jsou to spíš ženy, které to mateřství odkládají do těch pozdějších let," sdělila ředitelka kliniky umělého oplodnění Michaela Šilhavá.

Posunutí věkové hranice o rok ale kritizují někteří odborníci. Podle nich bude starších prvorodiček dál přibývat. "Když jim dáme signál, že otěhotnět lze i ve věku vyšším, aniž by museli něco hradit, protože to hradí stát, tak budou tu dobu čerpat až do úplného konce," uvedl poslanec Bohuslav Svoboda (ODS).

"Ne všechny ženy chtějí hned zahájit tu léčbu neplodnosti pomocí IVF (In vitro fertilizace = umělé oplodnění). Prochází ještě jinými metodami a k tomu IVF se dostanou až kolem 40. roku a už bohužel nedostanou šanci," doplnila Šilhavá.

Česko patří ke světové špičce. Ročně se tu provede na 40 tisíc zákroků. "Příčiny těch odkladů jsou jiné než to, jestli něco hradí pojišťovna nebo ne. Takže si myslím, že takové důsledky to mít nebude," zhodnotil předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.

Kritici novely se ale obávají, že přibude dětí s vrozenou vadou. Věk matky má podle nich vliv i na zdraví dítěte. "V okamžiku toho 40. roku dochází ke zlomu a vybíhá to nahoru, procentuálně od 5 do 10 procent," doplnil Svoboda.

Novela zákona, která by hranici o rok posunula, je teď v připomínkovém řízení. "Podporu tomuto návrhu vyslovila Komise pro reprodukční medicínu, která je složená ze zástupců odborných společností - gynekologů, porodníků a také zdravotních pojišťoven," uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.