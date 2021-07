Stát chce modernější varování před počasím. Starostové obcí nesouhlasí

Tornádo, bouřky, bleskové povodně. V posledních týdnech se přes Česko valí jedna pohroma za druhou. Lidé tak denně sledují předpovědi a výstrahy meteorologů. Jenže systém varování není podle řady z nich dostatečný. Používají se SMS zprávy, rozhlas, sirény či mobilní aplikace, ministerstvo životního prostředí teď slibuje stamilionové investice do rozvoje varovných systémů. Starostové ovšem tvrdí, že nejlepší je osobní kontakt.

To, co je klidným potůčkem, se může během pár minut změnit v dravou řeku. Velká voda se zastavit nedá, ale je dobré o ní předem vědět.

Hrozící nebezpečí odhalí nejdříve meteorologové, kteří vydají varování. "Na naše webové stránky se informace dostává asi během jedné minuty," uvedl František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Informaci tak dostanou hasiči, kteří následně informují samosprávy.

Jenže nikdo neumí s jistotou odhadnout, kde přesně bude bouřka nejhorší. A tak se někde mine varování účinkem a jinde ho mohou podcenit.

Do varovných systémů se masivně investovalo po ničivých povodních z let 1997 a 2002. Jenže se ukazuje, že ani ty nestačí. Mají se proto vylepšovat. "Budeme dál pokračovat ve vybudování stovek lokálních varovných systémů," řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Jsou mechanismy ochrany obyvatelstva v Česku dostatečné? Podívejte se na rozhovor s novým generálním ředitelem hasičů Vladimírem Vlčkem:

Znamenat by to mělo například nová čidla, sirény či rozhlas za stovky milionů korun. A inovovat se bude i u meteorologů, konkrétně například radary, srážkové modely, předpovědní systémy. A změní se také služby pro veřejnost. Do chytrého mobilu si například už nyní lze stáhnout aplikaci od ČHMÚ, která vás sama upozorní na vydanou výstrahu.

Jenže mobil nepomůže, pokud není signál nebo tvrdě spíte. Starostové se proto shodují v jednom. Lepší než všechny technické vymoženosti je znalost terénu a rychlá domluva s kolegou.

Minulé dny ukázaly, že tragédiím nedokážou zabránit ani ty nejvyspělejší státy. Přes všechny možné systémy varování zemřelo při záplavách v západní Evropě na 200 lidí. Nejvíce obětí hlásí Německo.

Sirény mají různé podoby. Víte, která co znamená? Podívejte se na reportáž: