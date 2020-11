Stát chce nabídnout lidem deset sezení u psychoterapeuta zdarma

Anna (22) z Prahy dochází na terapie jednou týdně. "Začala jsem v červnu vlastně hned po prvním lockdownu, ale s úzkostmi jsem měla problém už dlouho,“ svěřila se. Také ona musela vzít zavděk konzultacemi po internetu.

Psychologové, kteří pracují na živnostenský list, nemůžou od října poskytovat své služby v ordinacích kvůli vládním opatřením. "Je dobré, že jsem úplně nepřišla o ta sezení, ale není to příjemné. Mamka totiž pracuje z domu, bratr má školu z domova, takže vlastně mám pořád pocit, že mě někdo poslouchá,“ dodala Anna.

Psychologové nedostali výjimku, ač o ní žádali premiéra i ministra obchodu, pod něhož spadají. Takových živnostníků jsou skoro 4000. "V mém případě jsou to klienti řidiči, kteří žádají třeba o navrácení řidičského průkazu, ale protože já mám zákaz výkonu činnosti, tak oni nemůžou žádat o vrácení průkazu, protože nemají psychologické testy,“ řekl Michal Walter, předseda Unie psychologických asociací.

Zatímco psychologové živnostníci nemůžou naplno vykonávat svou činnost, přichází stát zároveň s nápadem deseti sezení u psychoterapeuta zdarma. "Mnoho lidí přišlo o práci, mají finanční potíže. Takže Rada vlády rozhodla, že podpoříme ty lidi, aby měli podporu těch deseti sezení,“ sdělila Dita Protopopová, tajemnice Rady vlády pro duševní zdraví.

"Aby psychoterapeuti mohli poskytovat své služby, určitě vítám. A je potřeba, aby si v tom vláda udělala jasno a nebránila jim jinými opatřeními. V tomto čase by už bylo možné to skloubit s antigenními testy,“ uvedl poslanec Martin Kupka (ODS).

Odbornou pomoc zdarma budou moct vyhledat jen klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny, a to od 1. prosince. Z jejího fondu prevence na to půjde přes 33 milionů. "Snažíme se vytvořit metodiku a všechny detaily nějak profesionálně pokrýt,“ dodal Jiří Drahota, předseda Česká asociace pro psychoterapii. Bezplatnou pomoc by mělo nabízet na 240 psychoterapeutů a terapie by měli využít jen plnoletí pacienty.