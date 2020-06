Stát chce nejdříve pomoci lázním, na pobyt přispěje až čtyři tisíce korun

169 hotelů po celé republice, které se nacházejí v lázeňských místech a provozují lázeňské procedury. Tam budou moci tuzemští hosté využít poukázku se státní slevou.

"Z čísel, které máme, vyplývá, že největší propad zahraniční klientely je v lázeňství, je to národní bohatství, proto bychom je rádi podpořili," sdělila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Například ve Středočeském kraji bude moci zákazník uplatnit slevu v devíti hotelech v Poděbradech nebo v Lázních Toušeň. Aby mohl slevu zákazník využít, musí se ubytovat na nejméně šest nocí. Pokud by stál dvojlůžkový pokoj na noc tisíc korun, při šestidenním pobytu by po slevě host ušetřil přes dva tisíce korun.

"My bychom to rádi spustili od července, do toho lázeňství by se zakomponovaly programy pojišťoven," doplnila Dostálová.

Slevu ale například nebudou moci využít hotely, které se zaměřují jen na wellness pobyty. "Snažíme se dlouhou dobu získat dotace pro wellness centra. Jaký je rozdíl mezi lázněmi v hotelu a wellness v hotelu," ptá se Jan Hejma, předseda České asociace wellnes.

Opozice s podporou lázeňství souhlasí. Podle ní by ale stát měl podobnou formou podpořit i další služby a odvětví cestovního ruchu. Ministryně Dostálová připouští, že by kromě lázní mohl stát dotovat poukazy i do hotelů. V tuto chvíli to ale prý není nutné. "Máme signály, že se naplňují kapacity i bez pomoci státu," vysvětlila Dostálová.

Podle samotných hoteliérů to ale není úplně pravda. Hotely jsou prý zaplněny z pěti až 10 procent. Hůř jsou na tom velká města. Balíček opatření pro cestovní ruch už obsahuje také snížení DPH na ubytování z 15 na 10 procent nebo podporu regionů a reklamních kampaní.