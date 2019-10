Stát chce učitelům přidat 2 700 Kč. Komora teď ukázala, kolik berou

Platy pedagogických pracovníků se dělí do 10 tříd a dále jsou ještě odstupňované na sedm stupňů podle délky praxe. Podle Pedagogické komory jsou učitelky v mateřských školách obvykle zařazeny do 9. platové třídy, ředitelky mateřských škol do 10. platové třídy, učitelé na základních a středních školách do 12. platové třídy a ředitelé základních a středních škol do 13. platové třídy.

Nástupní plat učitele na základní a střední škole by tak podle platové tabulky měl v současné době být 28 630 Kč. Po zvýšení by se začínající učitelé mohli dočkat 31 330 korun. K tomu ještě mohou dostávat osobní ohodnocení a další odměny, mnozí učitelé ale poukázali na to, že žádná osobní ohodnocení nedostávají, prostě proto, že ředitelům už na netarifní složky platu nezbývají peníze.

Ministr Plaga na posledním jednání nabízel učitelským odborům růst plošné navýšení platů o 2 700 Kč a dalších 900 Kč navíc pak na odměnách. Učitelé ale chtěli desetiprocentní nárůst ve všech tarifních třídách a na všech stupních.

Z tabulky zveřejněné Pedagogickou komorou totiž vyplývá, že reálné zvýšení by u většiny učitelů bylo nižší, než o oněch 10 %. Pro učitele s šesti až desetiletou praxi by to znamenalo zvýšení jen o necelých 9 procent a s délkou praxe by se to, o kolik si učitel procentuálně přilepší, dále snižovalo. Ministryně financí Alena Schillerová plošné zvýšení o 15 %, jak původně chtěly učitelské odbory, odmítala s tím, že by to stálo dalších 5 miliard a rozpočet by to rozcupovalo.

"Protože už je zákon o státním rozpočtu v Poslanecké sněmovně, oslovil jsem jednotlivé poslance, aby hlasovali pro posílení kapitoly školství o chybějících pět miliard korun," uvedl Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, "již jsem s několika poslanci na toto téma jednal a jsem rád, že přislíbili návrhu podporu."

Sárközi dále poznamenal, že vláda původně přislíbila učitelům zvýšení platů o 15 % ve třech po sobě jdoucích letech. Vloni to bylo nakonec jen o 11 %, podobná situace je letos a příští rok to má být ještě méně.

"Učitelé se oprávněně obávají, že stejně jako v minulých letech najdou na svých výplatních páskách výrazně méně, než deklaruje vláda," upozornil Radek Sárközi. Učitelské odbory chtějí o platech jednat s premiérem Andrejem Babišem.