Pomoc pro podnikatelé zasažené tornádem: Havlíček řekl, kolik dostanou

Vláda připravila pro podnikatele nový dotační program, který jim má pomoci postavit se znovu na nohy. "Je určený pro živnostníky, malé a střední firmy. Tedy pro ty, kteří mají zcela zničenou nebo tornádem velmi poškozenou nemovitost,“ vysvětlil ve Snídani s Novou ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).



Podnikatelé tak budou moci od 1. srpna žádat o dotaci až do výše 35 milionů korun. "Budeme financovat do 100 % poté, co se odečte plnění pojišťovny,“ doplnil Havlíček.



Žadatelé o dotaci budou muset doložit potřebné dokumenty. "Podnikatelé budou například muset prokázat, že na stavbu nového objektu dostali povolení. Navíc musí nemovitost postavit do poloviny roku 2023,“ sdělil Havlíček.



Vyřídit žádost půjde jak elektronicky, tak podle ministra i v papírové podobě. "Naši lidé už se pohybují v daných lokalitách a místa monitorují,“ uzavřel Havlíček.



Podle opozice je nejdůležitější, aby se peníze dostali k těm, kteří je skutečně potřebují, a nevznikaly různé nespravedlnosti. Navíc je nutné zajistit, aby lidé dostali rychle stavební povolení. "Pokud by to návrat k normálu zdrželo, bylo by to špatně. V současné době se čeká na stavební povolení v řádech měsíců,“ tvrdí předseda poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek.

Na celý rozhovor s předsedou polaneckého klubu TOP 09 Vlastimilem Válkem se podívejte ve videu:



Zároveň však opozice bude usilovat o zavedení cílených dotací. "Zasadím se zejména o cílenou dotaci ze strany ministerstva zemědělství například pro vinaře. Ti budou potřebovat různé sazenice a podobně. Je to nutné, aby se vše mohlo vrátit zase zpět k normálu,“ řekl Válek pro TV Nova.