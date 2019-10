Stát změnil systém slev na jízdném! Nebudou už vždy 75 procent

"Kdyby tedy například cena za jízdenku mezi Prahou a Ostravou dosáhla až 1200 Kč, stát podle nového stropu proplatí za slevu výrazně méně, a to maximálně 389 Kč," uvedla ministerstva dopravy a financí ve společné tiskové zprávě.

Stát proto stanoví maximální cenu jízdenku na jednotlivých trasách. Z toho se pak vypočítá maximální výše slevy, kterou bude ministerstvo proplácet. Pokud by si dopravce i přesto za jízdenku účtoval více, stát neproplatí 75 % z této ceny, ale z daného "stropu".

Někteří dopravci totiž podle vlády slev na jízdném zneužívali. Jízdenky měli ve špičce prodávat za vyšší ceny a od státu tak inkasovali daleko více.

"Byly identifikovány případy, že nastavené ceny jízdenek několikanásobně převýšily obvyklé hodnoty. Aby smysl těchto slev zůstal zachován, je potřeba zastropovat cenu jízdenek pro jejich výpočet," potvrdila ministryně financí Alena Schillerová.

Podle ministra dopravy Vladimíra Kremlíka tyto postupy popíraly smysl zavedení slev, kterým bylo přispět na jízdné těm, kteří to opravdu potřebují. "Nikoliv tedy těm, kteří na cenu nehledí a zaplatí bez problému zlevněnou jízdenku z Prahy do Ostravy za 300 Kč," sdělil Kremlík.

Od 1. září 2018 poskytují dopravci slevy z jízdného ve výši 75 % pro děti od šesti do 18 let, žáky a studenty do 26 let a cestující starší 65 let. Ušlý zisk jim proplácelo ministerstvo dopravy. Za první rok proplatil stát dopravcům 5,6 miliardy korun.