Stát otevírá očkování pro mladší. Každý třetí senior přitom pořád čeká

Ministerstvo zdravotnictví otevírá registrace k očkování pro další a další skupiny lidí. Dochází k tomu v době, kdy ale stále není ani jednou dávkou vakcíny naočkováno 29 % lidí starších 80 let. U skupiny 70 až 79 let je to dokonce 38 % lidí. Většina z nich přitom zájem o očkování má.

V pátek 23. dubna se otevře očkování pro všechny lidi nad 60 let. Dochází k tomu jen krátce poté, co vláda otevřela registrace pro lidi nad 65 let.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) slíbil, že nová skupina by se mohla registrovat k očkování každý týden. "Naším orientačním plánem je, podle toho jak budou dodávky vakcíny dobře probíhat, tak bychom chtěli každý týden posunout hranici o pět let," řekl ministr v pondělí.

K otevírání registrace pro mladší věkové skupiny ale dochází v době, kdy na vakcínu stále čeká velká skupina seniorů. Ve věkové skupině 80+ je alespoň jednou dávkou naočkováno zatím 71 % seniorů. Dvě dávky má 53 % z nich.

"Dalších 14 340 osob (3,3 %) má rezervaci termínu očkování a 57 199 osob (13,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování. Celkem se účastní očkování 384 769 osob (87,2 %) v této věkové skupině," uvedlo ministerstvo zdravotnictví. Více než 70 tisíc lidí nad 80 let tedy na svou vakcínu čeká a přitom by ji chtěli.

Ještě horší čísla jsou u skupiny 70 až 79 let. "K 19. dubnu bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 627 785 osob ve věku 70 - 79 let, což představuje cca 62,1 % všech osob této prioritní kategorie. U 273 069 osob ve věku 70 - 79 let (27 %) bylo očkování ukončeno oběma dávkami," uvedlo ministerstvo.

Dalších 230 tisíc sedmdesátníků se již registrovalo a na vakcínu čeká. Celkem má o očkování zájem 85 % lidí ve věku 70 až 79 let.

Celkem bylo v Česku k 19. dubnu očkováno 1 649 668 osob (15,4 % populace), z toho 877 954 osob (8,2 %) druhou dávkou. Dalších 202 136 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 521 581 osob (4,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování.

Velmi úspěšné jsou v očkování Spojené státy americké. Registrovat se tam již mohou všichni dospělí lidé. Podívejte se, jak to tam funguje:

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.