"Směnárna kazí pověst Česka," zní z vlády. Je přitom v budově státu

S výkupní cenou 18 korun za euro se už na pražském Letišti Václava Havla za pár let nesetkáme. Televize Nova už dlouhou dobu upozorňuje na nevýhodné kurzy v tamní směnárně. Ministryně financí se teď rozhodla, že nastaví maximální odchylku od kurzovního lístku České národní banky. Směnárna prý kazí pověst Česka a za podvodnou ji označil i premiér.

Naposledy natáčel štáb TV Nova na pražském letišti v polovině dubna. Tehdy reportérka Jana Schillerová směnila tisíc korun při kurzu 30 korun za euro a nazpět dostala za euro jen 18 korun.

Ani po třech měsících se na pražském letišti vůbec nic nezměnilo. Z původní tisícovky reportérce ve finále zbylo necelých 600 korun.

Zatímco na pražském letišti dostanete 18 korun za euro, o pár metrů dál za něj můžete dostat o pět korun více. V kurzu 23 korun za euro směňují v hotelu přímo naproti terminálu.

"Myslím, že je to méně, víc dostanu ve městě," uvedl oslovený turista. A měl pravdu - v centru Prahy štábu zbylo o 370 korun víc. Za euro tam dávají 25 korun, takže za směnu tam by při stejném pokusu přišla reportérka maximálně o 30 korun.

"Já kdybych byl ředitel letiště, tak bych tam dal udělat velkou tabuli, že ten skutečný kurz je 25 (korun za euro - pozn. red.). On tam sice dal instalovat bankomaty, takže si můžou lidi vybrat z bankomatu a ne v té podvodné směnárně," prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO).

A nevydělává na tom jen místní směnárna, ale i samotné letiště. Za pět let za obchodní prostory směnárna zaplatí letišti miliardu a 380 milionů korun.

Jediný, kdo vše může vyřešit, je stát. Letiště Praha je totiž akciovou společností a jediným akcionářem je stát zastoupený ministerstvem financí. To se po našich reportážích rozhodlo jednat. Vyřešit to chce klauzulí v nové smlouvě s provozovatelem směnáren, ale až za čtyři roky, kdy skončí smluvní vztahy.

"Nebude možné, aby si směnárna stanovovala kurz, který bude výrazněji odlišný od kurzu stanoveného ČNB. Paní ministryně tento dopis pošle řediteli letiště neprodleně," potvrdil mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Když prý letiště Praha uzavíralo s provozovatelem směnáren smlouvu, řídilo se zákonem a počítalo, že tam bude mít silného partnera, který zajistí kvalitní služby. ČNB ale směnárnu před čtyřmi lety pokutovala za nedostatečnou informovanost klientů o transakčním poplatku ve výši 27 %.

"Postupovali jsme podle zákona o koncesním řízení a tento zákon nám neumožňoval vyloučit z koncesního řízení poskytovatele, kterému byla udělena pokuta. Pokud bychom to udělali, sami bychom se vystavili až několikamiliardové pokutě," sdělil mluvčí letiště Roman Pacvoň.

Od dubna vešla v platnost novela zákona o směnárenské činnosti, která umožňuje odstoupit od směny do tří hodin, neřeší však rozdílné a často nevýhodné kurzy směnáren.

Jestli letiště na terminály informační cedule opravdu nainstaluje, budeme sledovat. Bylo by smutné, kdyby ne, protože pak by ministerstvo financí sice bojovalo proti podvodným směnárnám, ale v jeho vlastním podniku by turisté přicházeli o stovky, ne-li tisíce korun.