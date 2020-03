Stát zakázal prodej respirátorů, pacienti s rakovinou mají smůlu

Panika zachvátila český trh s ochrannými pomůckami dlouho předtím, než k nám koronavirus vůbec dorazil. Lidé skoupili roušky, respirátory i dezinfekční gely. Trpěli tím především pacienti s vážnými chorobami, kteří tyto prostředky potřebují, aby mohli vůbec vyjít ven.

Po článku na TN.cz, který na nedostatek pomůcek upozorňoval, se situace nakrátko zlepšila. "Ti lidi na to zareagovali úžasně, posílali nám roušky i z dentální nebo veterinární kliniky, ozvaly se rodiny, které už jsou delší dobu po léčbě," popsala zakladatelka nadačního fondu Šance onkoláčkům Lenka Klasnová.

Roušek má teď nadační fond dostatek, nastal ale další problém - respirátory s filtrační třídou FFP3, které potřebují onkologicky nemocní lidé nejvíce, mají přednostně dostávat zdravotníci. Právě tyto masky totiž slouží také jako ochrana proti nákaze novým koronavirem.

Ministerstvo zdravotnictví od středy kromě vývozu těchto respirátorů zakázalo také jejich prodej všem mimo zdravotnická a sociální zařízení, orgány ochrany veřejného zdraví nebo složky integrovaného záchranného systému. Jednotlivec ani některé neziskovky se tak k nim nedostanou.

Podle Klasnové se na nadační fond začali obracet zoufalí rodiče, kteří si respirátory nemohou koupit sami a nemohou je sehnat ani v nemocnici, ani u hygienických stanic. Protože Šance onkoláčkům nespadá do vyjmenovaných zařízení, které mohou pomůcky nakupovat, nepomůže ani ta.

"Pro ty rodiny je to podpásovka, protože na stát se spolehnout nemůžou, nezískají respirátory ani od hygieniků a nemůžou si je sami koupit, protože jim je nikdo neprodá. Jedna maminka volala na ministerstvo, kde jí řekli, že se má obrátit na krajskou hygienu. Tam jí ale řekli, že prostě nemá s dětmi chodit ven, že respirátory pro ni nemají," uvedla Klasnová.

Podívejte se na reportáž TV Nova o zákazu prodeje respirátorů:

Podle ministerstva zdravotnictví mohou mít "poskytovatelé zdravotních či sociálních služeb" rozličné právní formy, třeba i nadační fond. "Pokud jde konkrétně o Šanci onkoláčkům, ten dle prověření v národním registru poskytovatelem zdravotních služeb není," sdělila mluvčí ministerstva Renata Povolná.

Ministerstvo proto nadačnímu fondu navrhuje darovat peníze některému poskytovateli zdravotních služeb, který za to respirátory koupí. "To my ale jen tak nemůžeme, protože peníze smíme vydat jenom na základě nějaké faktury nebo účtu, takže to by byl hodně složitý proces," odmítla Klasnová.

Podle zakladatelky nadačního fondu navíc některé nemocnice začaly omezovat i vydávání roušek rodinám pacientů. "Já posílám jedné mamince, která má holčičku na transplantační jednotce, do nemocnice roušky, protože jim je tam nedaj. A bez roušky ona k té holčičce nesmí," doplnila.

Klasnová prý několik desítek respirátorů objednala dva dny před zákazem ministerstva zdravotnictví. I ty ale brzy dojdou - podle odhadů do týdne. "Rodiny si respirátory většinou žádají jednou za tři měsíce a spotřebují jich asi 15 až 20 za měsíc. Měsíčně máme okolo 40 žádostí, v lednu jich ale bylo 70," dodala.

Respirátory s označením FFP3 musí používat například děti, které nemají bílé krvinky a mají tak nulovou imunitu, nebo ty, které jsou po transplantaci kostní dřeně. "Strávily třeba tři, čtyři měsíce na transplantační jednotce, takže nemůžou jen tak vyjít na veřejnost, i kdyby šly jenom k autu," vysvětlila Klasnová.