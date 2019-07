Stát zaručí ČEZu nejlepší úvěr. Ten za něj postaví blok v Dukovanech

Už příští týden bude vláda jednat o největší zakázce za posledních 30 let. Jde se o návrh stavby nového jaderného bloku v elektrárně Dukovany. Investici, která se odhaduje na 250 miliard korun, by měla zaplatit skupina ČEZ, ale stát by měl zaručit, že se nebude měnit legislativa a že pomůže polostátní firmě získat ty nejlepší úvěry.