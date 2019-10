Statisíce oplzlých fotek dětí? Kauzu soudy rozplétají už pět let!

Už dvakrát byli krajským soudem v Hradci Králové Rohel a jeho spolupracovníci odsouzeni k mnohaletým trestům a dvakrát odvolací vrchní soud případ vrátil zpátky. Je prý potřeba jasně definovat, které z více než 600 tisíc snímků jsou pornografické a které do této kategorie nespadají.



Přitom podle státního zástupce to bylo už při předešlých soudech jasně řečeno. Vloni u soudu například vypovídal sexuolog Radim Uzel. Na jeho výpověď Rohel spoléhal, poslal mu totiž výběr přibližně 30 fotek, které nebyly závadné. Když ale Radim Uzel viděl všech 600 tisíc snímků, nekompromisně prohlásil, že z devadesáti procent je to dětská pornografie.



Rohel měl děti ve věku od 7 do 18 let fotit asi devět let. V roce 2014 ho policisté v jeho ateliéru v Červeném Kostelci na Náchodsku zatkli a kromě fotografiií zajistili i erotické oblečky, do kterých děti oblékal.



Rohel stále tvrdí, že snímky byly erotické, ne ale pornografické, a to i přesto, že velmi detailně fotil i intimní partie. Alarmující je, že do ateliéru vodili své děti sami rodiče, většinou ze sociálně slabých poměrů.



Sám obžalovaný prohlásil, že za sto fotek jim vyplácel 40 tisíc korun. Než vrchní soud případ vrátil, dostal Rohel šestiletý trest. Před posledním líčením naopak požadoval šestimilionové odškodné za poškození jeho jména a dalších 100 tisíc za to, že byl ve vazbě.