Statisíce pro náměstky i ředitele. Ministerstva na odměnách nešetřila

Často se říká, že platy ve státní správě nedokáží konkurovat těm v soukromém sektoru. Minimálně u vrcholných představitelů ministerstev to ale neplatí - v podstatě všechny resorty svým náměstkům a ředitelům přilepšují k platům vysokými mimořádnými odměnami.

Extrémně dobře se v roce 2019 měli náměstci ministra zemědělství Miroslava Tomana. Jak vyplývá z dat, která resort poskytl na žádost redakce TN.cz, jeden z náměstků měl k hrubé mzdě více než 1,5 milionu korun ještě odměnu ve výši 570 tisíc hrubého. A dalších pět jeho kolegů na stejné pozici závratných 450 tisíc korun odměn.

Odměna 570 tisíc je vůbec nejvyšší, kterou loni jakékoli české ministerstvo dalo. "Těžko říct, proč jsou takhle vysoké odměny právě na ministerstvu zemědělství. Ale může to být například dáno různými kontrolami kvality potravin, které mají často parametry až bezpečnostních akcí," zamýšlí se politolog Jan Kubáček.

Druhou nejvyšší odměnu dostal jeden z náměstků ministra vnitra Jana Hamáčka - 560 tisíc. 480 tisíc jako bonus dostal i náměstek na ministerstvu zdravotnictví, po 452 tisících pak náměstci na financích a životním prostředí.

Na opačném konci spektra je ministerstvo zahraničí, kde byla nejvyšší odměna za celý rok 2019 300 tisíc. A také ji dostal náměstek.

Vysoké bonusy ke statisícovým platům ovšem nedostávají jen náměstci, ale také ředitelé odborů. V této „kategorii“ bylo nejštědřejší ministerstvo vnitra, kde jeden z ředitelů dostal odměnu 525 tisíc, další bonus o 45 tisíc nižší. Přes 400 tisíc se přehoupl ještě jeden z ředitelů na ministerstvu dopravy. Nejnižší maximální odměnu opět hlásí ministerstvo zahraničí - většina běžných smrtelníků by i tak za bonus 195 tisíc hrubého k platu plakala štěstím.

"Takto vysoké odměny jsou v podstatě pochopitelné. Pro ministry je to způsob, jak si udržet odborníky a zůstat konkurenceschopní na trhu práce. Jinak by jim manažeři utekli do soukromého sektoru," má jasno Kubáček.

A upozorňuje na starší sliby hnutí ANO, které označovalo vysoké odměny za něco, co nebude tolerovat. "Hnutí ANO dohnala praxe," myslí si politolog.