Exekuce po epidemii hrozí statisícům lidí! Ptejte se, jak dluhy zvládnout

Množství Čechů hrozí, že kvůli koronavirové epidemii a s ním spojeným opatřením upadnou do exekuce. Podle odhadů může být takových lidí až 700 tisíc. Jak postupovat, když máte dluhy, hrozí vám exekuce nebo ji už řešíte, se můžete na TN.cz ptát odborníka.

Tisíce lidí musely v posledních měsících ze dne na den řešit výpadek příjmů, ať už šlo o zaměstnance, kteří museli do karantény, nebo podnikatele, nucené zavřít své podniky. Podle odborníků proto hrozí, že někteří z nich upadnou do exekuce.

Loni bylo podle statistik v exekuci zhruba 790 tisíc Čechů, samotných exekucí pak bylo 4,5 milionu. Další statisíce teď mohou do bilance přibýt, ohroženy jsou hlavně skupiny s nižšími příjmy. Podle expertů je důležitá hlavně komunikace s věřiteli.

Co dalšího dělat, abyste své dluhy zvládli? Na to právě teď čtenářům TN.cz odpovídá odborník na exekuce Jiří Tůma. Otázky můžete pokládat prostřednictvím následujícího formuláře. Tůma pak bude odpovídat do 21:00.

Jiří Tůma pracoval téměř 20 let jako soudní vykonavatel. Nyní je ředitelem společnosti Revital Solutions, která se zabývá správou a řízením pohledávek. Radí především firmám, organizacím a městům.