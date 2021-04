Statistici při sčítání zapomněli na část seniorů. Napravíme to, dušují se

Problémy mají lidé, kteří se narodili před rokem 1936 a mají staré, papírové občanské průkazy. "Ten problém se týká asi 15 000 lidí, kterým je víc než 85 let a jejichž doklady nejsou elektronicky čitelné. Nemají tak evidovaný doklad v registru obyvatel, vůči kterému my jako Český statistický úřad ověřujeme přístup k tomu online formuláři," vysvětluje mluvčí sčítání lidu Jolana Voldánová.

Tohle není první komplikace. Systém nefungoval hned první den svého spuštění. Výpadek trval zhruba deset hodin. Statistici pak prodloužili online sčítání o měsíc až do 11. května. Za to ale stát připlatí 5 milionů firmě, která online systém sčítání připravila. Celkem podle odhadů vyjde možnost sečíst se po internetu na 100 milionů korun. To je ale jen zlomek toho, co bude celá akce stát.

"Celkové výdaje mezi roky 2018 až 2023 lze odhadnout na 2 miliardy a 225 milionů korun," říká Voldánová. Účast ve sčítání lidu je povinná. Sčítat se lidé mohou na webu nebo pomocí mobilní aplikace. Formulář můžete vyplnit za více členů domácnosti, trvat by vám to mělo zhruba 17 minut.

Řada lidí si také stěžuje, že nemají žádné potvrzení toho, že formulář vyplnili. "Po úspěšném odeslání sčítacího formuláře se na obrazovce objeví hlášení, že jste formulář odeslali, to obsahuje kód. Vy si tu stránku můžete vytisknout nebo si udělat printscreen," radí Voldánová.

Zatím na úřad dorazilo asi 1,5 milionu formulářů. Od minulé soboty se sečetly tři miliony lidí. Nejvíc jich je z Prahy, naopak nejméně ze Zlínska a jižních Čech.

Ti, kteří se nesečtou online, budou moct vyplnit papírový sčítací formulář do 17. listopadu. Spolu s odpovědní obálkou ho získají od sčítacího komisaře nebo na kterémkoliv kontaktním místě sčítání - mezi ta patří například vybrané pobočky České pošty.