Statistici zveřejnili data. Mrtvých prudce přibývá, zlom nastal už v létě

Zatímco na začátku roku se statistika zemřelých v České republice vyvíjela příznivě a zdálo se, že mrtvých bude nejméně za posledních deset let, tak v létě nastal zlom.

Zemřelých začalo v České republice přibývat v 31. týdnu, tedy na přelomu července a srpna. Do té doby se čísla držela lehce pod průměrem let 2011 až 2019, který činí kolem dvou tisíc zemřelých týdně.

Od srpna se ale nárůst počtu zemřelých začal rychle zvyšovat. Ve 41. týdnu (5. - 11. října) zemřelo 2572 lidí a ve 42. týdnu (12. – 18. října) zemřelo dokonce 2892 lidí. Průměr z let 2011 až 2019 činí 2109, respektive 2073 mrtvých.

Následující tabulka zobrazuje přesné údaje o počtu zemřelých po kalendářních týdnech. Vyplývá z ní, že celkem letos v období do 42. týdne zemřelo 92 437 lidí. Průměr za dané období činí 89 594 zemřelých.

Výrazný nárůst je především u občanů nad 65 let a 85 let. Lidé ve věkové skupině od 40 do 64 let umírají naopak o něco méně než v minulých letech.

Důvody úmrtí statistický úřad nezveřejňuje, není tak jasné, zda za nárůstem stojí nemoc covid-19 a strach lidí navštívit v době pandemie lékaře. ČSÚ také varuje, že čísla jsou předběžná a mohou se ještě změnit.

Český statistický úřad pravidelně zveřejňuje počet zemřelých po kalendářních týdnech. V poslední době ale došlo k prodlevě, kterou ČSÚ vysvětluje důrazem na přesnost. "Snahou ČSÚ je publikovat takové údaje, které se od těch definitivních nebudou výrazně lišit. Publikování aktuálnějších, ale výrazně neúplných, a tím i zavádějících, údajů o počtu zemřelých by mohlo vést k mylnému hodnocení situace a ke zkreslenému informování veřejnosti," uvedl úřad.