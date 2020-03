Státní kapsa zapláče. Koronavirus ji připraví o desítky miliard korun

Epidemie koronaviru podle prvních odhadů připraví českou ekonomiku během jediného měsíce až o desítky miliard korun. Ekonomové do toho započítávají nejen zavřené školy, zákaz pořádání akcí, nemocné zaměstnance, ale i nákup zdravotních pomůcek nebo kontroly na hranicích. Finanční problémy čekají i drobné podnikatele. Pro ty ministerstvo financí chystá odklad termínu podání daňových přiznání.

V České republice je uzavřeno téměř 5700 škol, doma zůstalo přes milion a půl žáků.



"Stát může uzavřením škol přijít denně až o 850 milionů korun,“ řekl ekonom Lukáš Kovanda.



Během čtrnácti dnů by to tedy podle nejčernějších scénářů ekonomů mohlo být až dvanáct miliard. Stát během dvou týdnů přijde o miliardy i v případě památek.



"Na Pražský hrad denně zavítá přibližně sedm tisíc lidí a tito lidé se tam samozřejmě nedostanou,“ informoval ekonom Štěpán Křeček.



Nejdražší vstupné na Hrad stojí 350 korun. Pokud by si ho koupilo všech sedm tisíc návštěvníků, stát za jediný den přijde téměř o dva a půl milionu pouze na vstupném.



"Náš hlavní úkol je zastavit šíření koronaviru. Zároveň ale vnímáme problémy jednotlivých sektorů, jako je cestovní ruch, letecké společnosti, malí podnikatelé a živnostníci. My se připravujeme, abychom jim pomohli,“ uvedl premiér Andrej Babiš.



"Vznikl program na ministerstvu průmyslu s možnými úvěry, bezúročnými úvěry, které jsou splatné až do dvou let, to pomůže firmám s výpadkem peněz,“ řekl viceprezident svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.



Pondělní tripartita by se měla zabývat kompenzací škod, které zaměstnavatelům kvůli koronaviru vzniknou.



"Budu vládní rezervu prostě chránit pro výdaje pro zdravotnictví, to znamená, nebudu akceptovat žádné nároky jiných resortů,“ dodala ministryně financí Alena Schillerová.



V úvahu podle vlády přicházejí i odklady splátek na úvěry a hypotéky.