Státní rezervy zrušily nákup milionů testů do škol. Měly přijít už za týden

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) nečekaně zrušila výběrové řízení na dodávku 5,6 milionů testů na covid-19 do škol. Ani jedna z přihlášených společností totiž nesplňovala jeho podmínky. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) přitom počítal s tím, že tato dodávka bude na skladech už příští pondělí. Žáci se musejí testovat dvakrát týdně.

"Zakázka bohužel nebyla úspěšná. Ze zaregistrovaných 32 firem podaly nabídku jen čtyři a ani jedna z nich nesplnila zadávací podmínky, a to ani v dodatečném termínu. Proto jsme museli všechny firmy vyloučit. Nejsme už v nouzovém stavu, a tak postupujeme v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek," řekl TN.cz předseda SSHR Pavel Švagr.

Na resortu školství už o nepříjemné situaci vědí. "Samozřejmě je to nemilé, protože ministerstvo školství požadovalo tyto testy dodat do 3. května. Už jsem o věci informoval ministra Plagu," doplnil šéf hmotných rezerv. Příští pondělí se navíc v Královehradeckém, Plzeňském a KKarlovarském kraji do škol vrátí i žáci druhého stupně.

SSHR do škol rozvezla ve spolupráci s hasiči první čtyři miliony testů na začátku dubna, dalších tři a půl milionu školy dostaly před necelým týdnem.

Podle Švagra se snížil počet zájemců o dodání testů kvůli permanentní kritice za strany "rádoby odborníků". Prý se tomu nelze divit. "To si potom prostě rozmyslíte, jestli se přihlásíte do zakázky státu, nebo jestli raději budete prodávat menší množství s vyšším ziskem. Je potřeba říct, že nikdo kompetentní na žádný z konkrétních testů neukázal a ty firmy splnily vše, co po nich ministerstvo zdravotnictví chtělo," uzavřel.

Zatím není jasné, zda bude mít zrušení výběrového řízení dopady na rotační prezenční výuku na základních školách. Ministerstvo školství na dotazy TN.cz dosud nereagovalo.

