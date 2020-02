Státní rozpočet je v minusu, poprvé od roku 2003. Kdo za to může?

Dokonce i během let, kdy česká ekonomika pociťovala neblahý efekt světové finanční krize, dopadalo lednové hospodaření státní kasy lépe než to letošní. Státní kasa letos v lednu hospodařila se schodkem osmi miliard korun.

"Loni přitom byla vláda schopna vykázat v lednu přebytek čítající 8,8 miliardy korun. O rok dříve končila za leden v plusu dokonce 26,5 miliardy korun," připomíná Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Czech fund. Letošní lednová situace se příliš nelepší, pokud výsledek očistíme o příjmy z fondů Evropské unie a z finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto účely. Deficit totiž po takovém očištění představuje 6,8 miliardy korun, a jedná se tak stále o nejhorší výsledek hospodaření státní kasy od roku 2003.

Informace o takovém propadu samozřejmě vyvolala kritiku, zejména v opozici.

Z lednovch sel nelze dlat dn zvry. Trochu vc budeme vdt a po prvnm kvartlu. To ale nic nemn na tom, e se vlda chov mimodn neodpovdn vi budoucnosti a e oban za tuto politiku brzy tvrd zaplat. Bohuel i ti, kte ANO nevolili. https://t.co/8sNsaJ8GFG — Miroslav Kalousek (@kalousekm) February 3, 2020

Je příčinou takového schodku špatné hospodaření současné vlády, nebo je naopak důkazem značných investic, které s povděkem kvituje většina z nás? Co se na takovém schodku podílelo?

Nemálo spolkla dvojí platba EU

"Na výdajové straně sehrála roli platba do rozpočtu Evropské unii už za únor, která v loňském lednu neproběhla," hájí se značnou částkou, podílející se na výši schodku Ministerstvo financí. Do rozpočtu EU ze státní kasy zamířily celé čtyři miliardy.

Saldo sttnho rozpotu za leden 2020 doshlo - 8 mld. I letos zatm dynamicky roste vtina daovch titul. DPH +5,6%, DPFO +11%, sociln pojistn +5,5%. Na vdajov stran sehrla roli platba do rozpotu EU u za nor (4 mld.), kter v loskm lednu neprobhla. — Ministerstvo financ (@MinFinCZ) February 3, 2020

Lepší silnice, důchody i platy učitelů

Velká vydání měl úřad díky růstu platů učitelů, desetiprocentní nárůst příjmů ve školství znamenal vydání ve výši tří miliard. Rostly také důchody a rodičovský příspěvek. Meziročně vzrostla rovněž platba do Státního fondu dopravní infrastruktury, a to o čtyři miliardy, v loňském lednu byla nulová.

O 4 mld. jsou rovn meziron vy bn transfery SFDI. Vy byly vdaje na sociln dvky vlivem vych dchod a rodiovskho pspvku, transfery na platy ve kolstv (+3 mld.) vlivem 10% zven plat. O vce ne 1 mld. vzrostly kapitlov vdaje. https://t.co/JcUqQjqYrb — Ministerstvo financ (@MinFinCZ) February 3, 2020

Porostou důchody i v dalších letech? Nejen o tom hovořila ministryně financí Alena schillerová v pořadu Napřímo.

Nenaplněná očekávání

"Důvodem nepříznivého výsledku lednového hospodaření je také pomalejší náběh některých opatření vedoucích ke zvýšení příjmu státní kasy, například zvýšení spotřební daně z tabáku," doplňuje Kovanda. Některá opatření tak státní kasu ještě posílí, i když později, než se plánovalo.

"Spotřební daň z tabákových výrobků zvýší úprava sazeb, vliv opatření se však z důvodu doprodeje tabákových výrobků s původní sazbou projeví až postupně během roku. Proto v počátečních měsících nelze vyloučit výkyvy v inkasu daně," doplnil Michal Žurovec, Ředitel odboru Vnější vztahy a komunikace Ministerstva financí ČR.

Zbytečný optimismus

Ve výčtu příčin rekordního schodku nelze nezmínit roli zpomalování české ekonomiky. "Vláda přece jenom sestavovala rozpočet s optimističtější vidinou vývoje české ekonomiky, než jaký ve skutečnosti je - a podle všeho i bude," domnívá se ekonom Kovanda. Makroekonomická prognóza ministerstva financí se zpomalováním počítá, ovšem některé její odhady příjmů mohou být podle ekonomů přehnaně nadhodnocené.

Polevující růst ekonomiky se zatím v meziročním srovnání inkasa daně z přidané hodnoty neprojevil, u daně z přidané hodnoty došlo k nárůstu o 5,6 %. Inkaso této daně bylo ovšem pozitivně ovlivněno vyšším počtem pracovních dnů.

Platy nerostly, příjmy z daní ano

"I přes zpomalování dynamiky mezd a platů v ekonomice zůstaly nejdynamičtěji rostoucími daňovými příjmy daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a příspěvky z pojistného na sociální zabezpečení," komentoval daňové příjmy Michal Žurovec. Daňové příjmy meziročně rostly, daň z příjmů fyzických osob o 11 %, sociální pojistné o 5,5 %.

Schválený státní rozpočet na loňský rok počítal se schodkem 40 miliard korun, nakonec byl mírnější než očekávání, skončil ve schodku 28,5 miliardy korun. Pro letošní rok je rozpočet schválen opět se schodkem 40 miliard korun. Podle ekonomů je ale již nyní pravděpodobné, že ještě vzroste, a to hned kvůli několika faktorům.

Koronavirus zpomalí ekonomiku po celém světě

Neočekávatelné ohrožení státní kasy letos představuje šíření koronavirové nákazy, které zatím ochromuje zejména čínskou ekonomiku. "Pokud se bude nákaza šířit výrazněji, a dokonce i do Evropy, letošní růst české ekonomiky zpomalí pod dvě procenta. V takovém případě by schodek státního rozpočtu převyšoval padesát miliard korun," varuje Kovanda.

Suchej únor

Stále populárnější akce „Suchej únor“, během které řada lidí celý únor nekonzumuje alkohol, představuje stále větší problém pro prodejce alkoholu. Prodejci alkoholu díky ní přicházejí o stále méně zanedbatelnou část svých tržeb, letos se jejich ztráta může přiblížit až miliardě korun. Stát tak vybere méně na dani. Kompenzovat by to ale do jisté míry mohlo zvýšení sazeb spotřební daně z lihu, které je účinné již od ledna, ale stát musí počítat nejprve s doprodejem výrobků zdaněných starou sazbou daně.

Stát vymýšlí nové daně

Kromě rozsáhlého daňového balíčku, který zvýšil například daň z tabáku, alkoholu nebo hazardních her včetně loterií, ministerstvo financí vymýšlí i zcela nové možnosti, jak do státního rozpočtu peníze přivést. Novinkou, která by se mohla objevit ještě letos, je tzv. digitální daň. Ta by mohla přinést do českého rozpočtu peníze od velkých technologických společností, které daní v jiných zemích než v Česku.