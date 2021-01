Stav Ladislava Štaidla zůstává vážný! O život bojuje téměř dva týdny

Štaidl trpěl dýchacími obtížemi a měl problémy s pohybem. Zhoršující se obtíže si vyžádaly převoz do pražské nemocnice. Ten inicioval skladatelův syn Artur. Po převozu do nemocnice byl Štaidl umístěn na anesteziologicko-resuscitační oddělení, kde ho hned napojili na dýchací přístroje.



Štaidlův blízký přítel a kolega František Janeček si v pondělí posteskl, že skladatelův stav zůstává vážný, podrobnější informace o jeho stavu však nesdělil. "To snad vědí jenom děti, ale myslím si, že žádné novinky nejsou, protože to by mně volali," řekl TN.cz František Janeček.

75letý textař, skladatel a hudebník Ladislav Štaidl patří do rizikové skupiny. V minulosti bojoval s rakovinou, léta se léčí také s ledvinami.