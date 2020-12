Stav nouze bude v Česku platit do 23. prosince. Pusťte si ranní podcast

Dnes 10. prosince se v podcastu Televizních novin dozvíte, že Poslanecká sněmovna po několikahodinové diskuzi nevyhověla požadavku vlády na prodloužení nouzového stavu do 11. ledna. Dále zjistíte, s čím počítá Evropská léková agentura do konce roku a kdy odstartuje očkování proti koronaviru. Odkdy a jak dlouho bude platit na Slovensku lockdown? Další země schválila použití vakcíny. Dozvíte se, čemu se podle ruských lékařů vyvarovat po očkování na covid-19. Senát by měl dnes rozhodnout o podobě takzvaného daňového balíčku.