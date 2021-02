Dnes 15. února se v podcastu Televizních novin dozvíte, že vláda opět vyhlásila stav nouze a do kdy má platit. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes vládě předloží pandemický zákon. Poslechněte si, co všechno by měl umožnit. A informujeme také o bývalém prezidentovi USA Donaldu Trumpovi a o tom, zda byl shledán vinným v ústavní žalobě.