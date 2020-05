Stav sucha je v Česku alarmující. Části řek chybí až 90 procent vody!

Mírná zima, málo dešťů a teplé počasí - důvodů, proč je v českých řekách málo vody, je hned několik. "V moravských vodních tocích teče mezi 10 a 35 procenty normálu, to znamená třetina a méně vody, než by v tomto období mělo v řekách téci," říká mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Podle odborníků teď v každém metru čtverečním půdy chybí 1000 litrů vody. To znamená, že by muselo napršet vody do výšky jednoho metru. Dešťové srážky posledních dní tak v žádném případě nebudou stačit. Jedním ze způsobů boje se suchem je zachytávání dešťové vody do nádrží.

I kvůli suchu roste zájem o dotace z programu Dešťovka ze Státního fondu životního prostředí. "Za první čtyři měsíce evidujeme už přes tisíc přijatých žádostí v objemu přes 40 milionů korun," informuje mluvčí fondu Lucie Früblingová.

Vodu by mělo zachytávat také šest nových přehrad. Ty by měly vyrůst po celé republice. "Musíme činit všechna možná opatření, která nám pomohou zajistit dostatek vody a současně uvést krajinu do takové kondice, aby byla schopná tu vodu udržet," vysvětluje Chmelař.

V loňském roce dalo ministerstvo zemědělství na boj se suchem bezmála 14 miliard korun. Plán byl, že letos to bude minimálně o dvě miliardy víc.