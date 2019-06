Stavba domu výrazně podraží. Mohou za to nová pravidla

Stavba nových rodinných domů a bytů se od příštího roku pořádně prodraží. Nová pravidla Evropské unie nařizují, že se budou stavět domy pouze energeticky výrazně úsporné. U budov s větší výměrou to už funguje. Nově se to teď dotkne ale i těch o rozloze do 350 metrů čtverečních – tedy rodinných domů a bytů. Majitelé si připlatí hlavně za větší množství tepelné izolace - díky tomu ale spotřebují zase desetkrát méně energie než u současných domů.