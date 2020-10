Stavba polní nemocnice se rozjíždí, vojáci už v Praze budují velín!

Kolona pěti nákladních aut odjela z Hradce Králové do Prahy v neděli ráno. "Ale nejde ještě o hlavní konvoj, do Letňan se přesunul organizační tým, který bude samotnou výstavbu polní nemocnice řídit," řekla TN.cz mluvčí generálního štábu armády Magdalena Dvořáková.

Dodala, že vojáci zatím v Letňanech budují velín, aby budování samotné polní nemocnice běželo co možná nejrychleji. Montovat ji bude 60 vojáků. "Konvoje s materiálem budou na místo zajíždět od pondělí do pátku, pokaždé by mělo jít o kolonu deseti až dvaceti vozidel," vysvětlila Dvořáková.

Od středy pak na místo zamíří i další náklaďáky ne s vojenským materiálem, ale se zdravotnickými pomůckami a dalším vybavením ze Správy státních hmotných rezerv.

Vojáci přitom nebudou čekat na to, až bude v Letňanech veškeré vybavení a materiál, nemocnice bude vyrůstat průběžně. "Materiál budeme navážet v logické posloupnosti, aby bylo možné ten prostor postupně zařizovat," přiblížila Dvořáková. Součástí nemocnice budou speciální moduly například s rentgenem.

Po dobudování bude mít polní nemocnice na výstavišti v pražských Letňanech kapacitu 500 lůžek, z toho deset bude podle plánu fungovat jako jednotka intenzivní péče.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) se v předchozích dnech nechal slyšet, že polní nemocnice by měla být pouze rezervní. "Nepočítáme, že by tato nemocnice byla ihned zapojena do systému," řekl Prymula v pátek po jednání vlády, která její výstavbu posvětila.

Prognózy nákazy Covid-19 z posledních dní ukazují, že počet hospitalizovaných v příštích dnech a týdnech rychle poroste, jen za sobotu jich přibylo bezmála 300.

Pusťte si páteční reportáž TV Nova o polní nemocnici: